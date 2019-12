Si sdraia e si vede l’intimo tra le gambe: Anna Tatangelo infuoca la rete con il suo scatto incandescente

Il profilo Instagram di Anna Tatangelo si infuoca, il mini abito in maglia è davvero corto: lo scatto che manda in tilt il web

La sua smisurata bellezza continua ad incantare milioni di fan in tutto il Paese. Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate e seguite del panorama della musica italiana. La compagna di Gigi D’Alessio ha conquistato i fan anche per i suoi scatti o video da capogiro che è solita condividere su Instagram, proprio come è successo poche ore fa. L’artista ha condiviso una serie di stories in cui indossa un mini abito in maglia che lascia poco spazio all’immaginazione.

Anna Tatangelo, l’abito è davvero corto

Dopo la sua vittoria al Festival Di Sanremo con il brano ‘Doppiamente Fragili‘, è riuscita a scalare le classifiche italiane con le sue canzoni che emozionano davvero tutti. Anna Tatangelo continua a riscuotere anche un enorme successo sui social dove non manca mai di incantare i suoi ammiratori. La compagna del cantante napoletano è attivissima su Instagram dove le piace condividere i momenti della sua vita quotidiana con i suoi seguaci.

Ma questa volta sembra aver proprio esagerato. Nelle ultime IG stories, la cantante si mostra in una versione decisamente bollente: l’abito è davvero corto e lascia poco spazio all’immaginazione.

Le IG che incanta il web

Le ultime IG stories di Anna Tatangelo hanno lasciato tutti a bocca aperta. Per quale motivo? La cantante parla con i suoi followers quotidianamente ma gli occhi dei suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un particolare dettaglio.

La Tatangelo indossa una abito in maglia davvero corto che, oltre a mettere in evidenza le sue gambe, lasciano poco spazio all’immaginazione per la gioia dei suoi ammiratori. Ecco le foto che hanno infiammato il web: