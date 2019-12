Niente reggiseno e slip sotto il chiodo, Anna Tatangelo seduce i fan con uno stile aggressive

Anna Tatangelo, sotto il giubbotto non indossa nulla: lo shooting piccante della cantante manda in visibilio il popolo del web

La sua voce ha emozionato milioni di fan nel nostro Paese consacrandosi come una delle cantanti più amate e apprezzate di sempre. Anna Tatangelo è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico anche per la sua bellezza e sensualità. Il suo account Instagram vanta oltre 1,5 milioni di follower sempre pronti a inondarla di complimenti come è successo poche ore fa. L’artista ha, infatti, condiviso sui social il nuovo shooting fotografico che la immortala in una veste decisamente bollente.

Anna Tatangelo, shooting fotografico

L’artista, originaria di Sora, è riuscita ad ipnotizzare i suoi ammiratori con uno shooting fotografico da capogiro. Anna Tatangelo è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi seguaci e anche questa volta ha sicuramente raggiunto questo obiettivo.La compagna di Gigi D’Alessio è una vera e propria esplosione di bellezza e sensualità c’è poco da dire, e quotidianamente manda in delirio il web con scatti e clip che lasciano tutti a bocca aperta.

Non molte ore fa, la cantante ha condiviso su Instagram una serie di scatti in cui indossa un giubbotto di pelle, senza niente sotto.

La cantante non indossa l’intimo

Come spesso accade, Anna Tatangelo ha infiammato di nuovo il web con foto e video davvero bollenti in cui mette in mostra il suo corpo mozzafiato e le sue curve esplosive. Non molte ore fa, la compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso il nuovo shooting fotografico di cui è stata protagonista.

Nel dettaglio, l’artista indossa solo un giubbotto di pelle, ma sotto non indossa l’intimo. E in molti di questi scatti lascia intravedere il suo seno prosperoso. Pioggia di like e commenti per le e non poteva essere altrimenti.