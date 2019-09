Anna Tatangelo ‘Diventerei lesbica…’: curve abbondanti in mostra, la compagna di Gigi...

L’esplosiva Anna Tatangelo infiamma ancora i social con una foto davvero mozzafiato. E i commenti i mandano in tilt i fan

Anna Tatangelo, stupenda su Instagram manda in delirio i suoi fans con uno scatto mai visto prima. Ecco cosa è successo.

Una stupenda voce e un corpo da urlo

Sono passati molti anni da quando la ragazzina con la voce potente saliva per la prima volta il palco del Festival di Sanremo, nel lontano 2002 vincendo la sezione Giovani con il brano “Doppiamente fragili”.

Da allora Anna Tatangelo è cresciuta, e la sua trasformazione è incredibile.

Nella vita privata è diventata la mamma affettuosa di Andrea di 9 anni avuto dal compagno Gigi D’Alessio con cui è da poco rinato l’amore e nella professione una delle cantanti italiane più amate. Anna vanta infatti più di un milione di dischi venduti, otto partecipazioni a Sanremo e numerosi dischi d’oro e di platino.

Ma la Tatangelo è anche una donna di una bellezza mozzafiato e non perde occasione di condividere con i suoi fan foto che mostrano le sue forme esplosive e il fisico perfetto plasmato da tanta ginnastica.

Le curve di Anna fanno “miracoli”

Un esempio di quanto la cantante di Sora sia seguita ed amata sui social è proprio l’ultimo suo post su Instagram.

Nella foto Anna si mostra in tutto il suo splendore, sul ponte di una barca, in costume che poco lascia all’immaginazione.

L’estate è ormai alla fine e dunque la cantante condivide con i fan la sua voglia di sole e mare in attesa del nuovo singolo.

Tutto “normale” se non fosse che la posa e le forme sensuali della 32enne mandano letteralmente in tilt i followers che esprimono tutto il loro apprezzamento con toni decisamente coloriti :

“Quanto sei bona Anna!” “Diventerei lesbica per te,ti amo” “Sei la Milf migliore del mondo”

Questi commenti magari troppo espliciti sui social non sono rari e vengono manifestati dai fan più accaniti che seguono gli artisti nei loro vari profili social notando ogni piccolo particolare delle foto pubblicate.

Ovviamente ci sono anche commenti sulla sua carriera artistica di con fans che non vedono l’ora riascoltare presto la bella voce di Anna Tatangelo:

“Anna siamo pronte a cantareee” “Sappi che sono sempre in ascolto dei tuoi brani”

Siamo certi che anche tornata alla routine di tutti i giorni Anna porterà con se un po’ del sole estivo da condividere con tutti quelli che la amano e la stimano per la sua belleza e per le sue doti canore.