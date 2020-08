Anna Tataneglo, ‘Trauma facciale’: serie conseguenze dopo l’incidente per la mamma della cantante

Grande spavento per Anna Tatangelo, la mamma ricoverata dopo un incidente in casa: ecco cosa è successo

Domenica scorsa, la mamma di Anna Tatangelo è stata vittima di un incidente domestico: ecco cosa è accaduto.

Anna Tatangelo, incidente domestico per la mamma

Un periodo florido, da un punto di vista professionale, per Anna Tatangelo. Il suo nuovo singolo, Guapo, in collaborazione con Geolier è in vetta alle classifiche e ha riscosso un enorme successo sulle principali piattaforme digitali, in particolare su Youtube con oltre 5 milioni di visualizzazioni. Il brano segna un nuovo capitolo musicale per la cantante, che abbandona il suo stile per concentrarsi sul rap.

In queste ultime ore, si è diffusa in rete una notizia che ha preoccupato non poco i fan della cantante. La mamma, a causa di un incidente avvenuto nella sua abitazione, è stata trasportata all’ospedale a Roma per un intervento alla mandibola e una lieve commozione cerebrale: ecco come sta ora la donna.

L’operazione al viso di Palmira

Domenica 16 luglio, Palmira è rimasta vittima di un incidente avvenuto nella sua casa a Sora, in provincia di Frosinone. La mamma della cantante, infatti, ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra sbattendo la faccia .

La pensionata ha riportato una frattura scomposta alla mandibola e una leggera commozione cerebrale. Dapprima la donna è stata trasportata all’ospedale di Sora e successivamente a quello di Roma per essere ricoverata in una struttura specializzata in interventi maxillo facciali.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la donna sta bene e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Per il momento, l’artista ha scelto di mantenere riserbo su quanto è accaduto.