Anna Tatangelo, lo slip troppo sgambato si incastra tra le curve: tutto in vista

Anna Tatangelo, fisico statuario in primo piano: i suoi glutei sfidano la forza di gravità. Tutto in vista!

Il suo look, così come la sua musica, hanno subito un radicale cambiamento. Anna Tatangelo, dopo l’addio a Gigi D’Alessio, ha deciso di voltare pagina ed ora appare più serena che mai.

Di recente, l’artista ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si mostra in tutta la sua straordinaria bellezza.

Anna Tatangelo in forma perfetta

Qualche mese fa, l’artista ha condiviso una notizia che ha creato non poco malcontento tra i fan. Anna Tatangelo, infatti, ha ufficializzato la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, anche se la coppia non ha mai reso noto i motivi che si nascondono dietro questa scelta.

La cantante, originaria di Sora, sembra aver dato una scossa decisiva alla sua vita. Il primo segnale è stato il passaggio dal castano scuro al biondo platino. Inoltre, ha deciso anche di dare una svolta al suo stile musicale.

Ha pubblicato un singolo trap in cui canta in napoletano che ha fatto subito un boom di visualizzazioni sulle principali piattaforme digitali (dopo il post seguente, la foto che ha fatto il pieno di like).

In queste ultime ore, è invece protagonista del web. Per quale motivo? Lo scatto condiviso sui social mostra il suo fisico da urlo.

Tutto in vista nell’ultimo scatto

Su Instagram, Anna Tatangelo ama condividere gli attimi più importanti della sua vita quotidiana. Questa volta, l’artista ha stupito tutti con uno scatti davvero mozzafiato.

La cantante, infatti, ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono in bikini e mostra un fisico statuario, frutto di sana alimentazione e allenamento. Lo sguardo dei follower però è stato catturato dai suoi glutei che sembrano sfidare la forza di gravità.

Il post ha fatto il pieno di like e commenti.