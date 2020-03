E’ finita tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, l’annuncio ufficiale della cantante di Sora sconvolge i fan sui social. Ecco cosa ha rivelato in proposito

Quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è una delle coppie che più al mondo ha fatto sognare generazioni di ragazzi. Nata tra non poche polemiche è ormai da tempo che soprattutto i fan, non vedendoli più insieme in giro, tra i social e concerti avevano fiutato che qualcosa tra i due non andasse.

Reduci di una rottura precedente, hanno cercato di rimettere insieme tutti i cocci, soprattutto per il loro Andrea. Ma come un fulmine a ciel sereno, poche ore fa la stories pubblicata dalla cantante di Sora ha confermato gli insistenti rumors sulla fine della loro storia d’amore. Scopriamo di più.

Anna Tatangelo, è ufficiale: ‘Io e Gigi non stiamo più insieme’

Poche ore fa l’artista, sempre stata molto restia a rivelare i dettagli sul proprio privato, ha annunciato ai fan la fine della sua storia con il celebre cantautore napoletano Gigi D’Alessio.

Un annuncio che ha sconvolto non poco i fan dell’amata coppia, i quali hanno appreso a malincuore la notizia. Un sentore che come già accennato era nell’aria dati i diversi segnali ben captati dagli utenti sui social.

Il post sui social

Così Anna Tatangelo con una Stories su Instagram ha risposto ai tanto tormentati rumors sulla fine della sua relazione che perdurava da oltre 11 anni.

Ecco un estratto del post pubblicato tra le stories:

‘Gigi e io non stiamo più insieme da un pò. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti ed è successo anche a a noi’

poi ha aggiunto:

‘Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altro per nostro figlio andrea’

E infine chiede la privacy che meritano in questo momento tanto delicato quanto doloroso, soprattutto per il loro bambino, il piccolo Andrea.

Ecco la Stories pubblicata dalla cantante di Sora poche ore fa: