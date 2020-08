Anna Tatangelo fa la doccia in pubblico: dimentica di coprirsi lì – FOTO

Anna Tatangelo, estate rovente per l’artista: lo scatto sotto la doccia con il bikini jungle stuzzica la fantasia dei follower

Non c’è alcun dubbio sul fatto che Anna Tatangelo sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci.

Gli ultimi scatti fotografici hanno letteralmente spopolato sul social network ammaliando qualsiasi visitatore: nell’ultimo si mostra con indosso un bikini che mette ben in mostra il suo fisico statuario!

Anna Tatangelo sotto la doccia

E’ un periodo particolare per Anna Tatangelo che sta riscuotendo un enorme successo in radio e sulle principali piattaforme digitali grazie al nuovo singolo in collaborazione con la stella emergente Real Geolier. I due hanno realizzato un brano che, in sole due settimane, ha ottenuto 2 milioni di visualizzazioni su Youtube ed è un vero tormentone in dialetto napoletano. Oltre alla musica, l’artista ha deciso di dare una svolta anche al suo look: da tratti mediterranei al biondo platino che sembra donarle molto.

Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la cantante appare più serena che mai e la sua estate è bollente. Su Instagram, dove vanta oltre 1.6 milioni di follower, ha condiviso una serie di scatti che hanno mandato in tilt la rete.

Il bikini jungle stuzzica i fan

La cantante, originaria di Sora, sta trascorrendo qualche giorno di relax al mare ma non perde mai l’occasione di condividere scatti davvero provocanti.

Questa volta ad incendiare la rete, è una foto sotto la doccia in giardino, immersa nel verde delle piante, che non sono solo intorno a lei, ma anche addosso! Ebbene sì, l’artista indossa un bikini striminzito che mette ben in mostra il suo fisico e il suo lato B, frutto di sana alimentazione e tanto allenamento. Come sempre, il post ha fatto il pieno di like e commenti:

Insomma, lo scatto in questione ha riscosso un grande successo su Instagram.