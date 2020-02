‘L’addome deturpato’: Anna Tatangelo senza maglietta, la compagna di Gigi D’Alessio preoccupa i fan

Anna Tatangelo è molto amata dai suoi fan e seguita sui social. La Cantante di Sora ha preoccupato i suoi fan con uno dei suoi ultimi scatti: il dettaglio non è passato inosservato

Anna Tatangelo è tra le artiste più amate dal pubblico italiano. Con la sua voce ha incantato tutti, tanto quanto con la sua innegabile bellezza mediterranea.

Ultimamente è stata al centro del gossip a causa della presunta crisi con il suo compagno Gigi D’Alessio dal cui amore è nato il loro Andrea.

In questi ultimi giorni invece è finita sotto i riflettori a causa di una foto che ha preoccupato molto i suoi follower rispettivamente alla salute. Scopriamo di più.

Anna Tatangelo preoccupa i fan: il dettaglio sull’addome

L’artista di Sora è solita condividere sui social scatti che appartengono alla sua quotidianità cercando però di tenere sempre riservato il suo privato sentimentale e familiare.

Ultimamente ha pubblicato una foto post work out che ha preoccupato i suoi follower i quali non hanno potuto fare a meno di notare quel dettaglio sull’addome della cantante.

Di cosa si tratta? Si chiedono dubbiosi i follower, che si sono mostrati in pensiero per la loro beniamina, temendo che quella che appare come una profonda cicatrice, nasconda problemi di salute.

Il post sui social

Non è la prima volta che i fan notano quel particolare segno sull’addome ben scolpito di Anna Tatangelo, e numerose volte attraverso i commenti e messaggi hanno provato a chiedere di cosa si trattasse.

La foto in questione, che mette in mostra al di là di tutto le sue forme mozzafiato, evidenzia però quel ‘difetto’, che ha destato preoccupazione e curiosità nei fan:

‘Che impressione’

oppure:

‘Sei stata operata allo stomaco?’

Chiede un’altra fan? La cantante sempre molto riservata non ha rilasciato in merito particolari dichiarazioni. Ecco lo scatto: