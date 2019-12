Anna Tatangelo commossa ‘Con mia figlia nella pancia, la più bella storia d’amore’: la compagna di Gigi D’Alessio si scioglie con una fan

Anna Tatangelo non trattiene l’emozione. La Stories della compagna di Gigi D’Alessio commuove tutti: ‘Con mia figlia nella pancia…’

Anna Tatangelo è una delle artiste italiane più apprezzate del panorama musicale italiano.

Spesso sotto i riflettori per i suoi scatti sensuali e piccanti, la cantante di Sora nelle ultime ore è stata al centro dell’attenzione per alcune Stories pubblicate sul suo profilo instagram che hanno emozionato i fan.

Anna Tatangelo, tante belle novità: cosa bolle in pentola?

In questo momento la compagna di Gigi D’Alessio, come si evince dalle sue stories, si trova a Milano reduce di una settimana intensa e faticosa.

Tante cose belle stanno per accadere alla cantante di Sora, che presto come rivela nelle clip video ci delizierà con succulenti novità.

Per ammazzare il tempo in dolce compagnia ha deciso di giocare con i suoi cari followers, e non al consueto ‘nomi, cose e città’ bensì ad un altro iconico gioco d’altra epoca ‘Il dottor Stranamore’.

Anna Tatangelo commossa sui social: ‘con mia figlia dentro la pancia’

La cantante di Sora ha così voluto sottoporre i suoi fan ad un nuovo gioco. Gli utenti hanno dovuto porgere all’artista e i suoi amici domande inerenti alle pene d’amore e la vita di coppia. Domande alle quali ha risposto dando consigli su come affrontare i ‘piccoli problemi di cuore’ di chi le ha scritto.

Tra i messaggi uno in particolare ha commosso Anna Tatangelo e i fan, in cui c’è scritto:

‘La storia più bella la sto vivendo Ora con mia figlia nella pancia’

Il messaggio della fan ha fatto letteralmente sciogliere il cuore della compagna di Gigi D’Alessio la quale commossa non ha potuto che augurarle il meglio.

Ecco di seguito la Stories che ha colpito tutti al cuore: