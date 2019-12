Anna Tatangelo accavalla le gambe, la gonna troppo mini mostra tutto: gli scatti bollenti

Anna Tatangelo su Instagram in mini-minigonna e maglia trasparente, ha lasciato tutti senza parole. I video delle stories che vedi a fine articolo hanno infiammato il web.

La sua è una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Dopo la partecipazione a Sanremo e la vittoria con il brano Doppiamente Fragili, Anna Tatangelo è riuscita ad affermarsi sul piccolo schermo e suoi social anche per la sua disarmante bellezza. La cantante, originaria di Sora, non perde mai l’occasione di condividere momenti importanti della vita di tutti i giorni con i suoi seguaci. Nella serata di ieri, ha deciso di stupire tutti con stories da capogiro: indossa una minigonna e una maglia trasparente che mostra le sue forme sinuose.

Anna Tatangelo, IG stories bollenti

Il suo account Instagram vanta oltre un milione e mezzo di follower. La compagna di Gigi D’Alessio è molto attiva sui social e come tale non manca mai di condividere scatti o video della sua vita quotidiana. Molti di questi mettono in evidenza il suo corpo super allenato e le sue curve esplosive. Nel corso della sua carriera, Anna Tatangelo è riuscita ad emozionare milioni di fan in tutto il mondo e si è affermata in tv, così come sui social, anche grazie alla sua sensualità e femminilità che trapelano dai numerosi scatti condivisi sui social.

Non molte ore fa, la cantante ha pubblicato una serie di stories che di certo non hanno deluso i suoi fan, anzi. Come sempre, la Tatangelo si mostra in tutta la sua bellezza mentre è a cena con un amico a Milano.

L’outfit incanta i followers

La cantante si trova a Milano e ieri ha trascorso una piacevole serata insieme al suo amico. Ma per la serata, Anna Tatangelo ha scelto un outifit che ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione.

La compagna di Gigi D’Alessio indossa una minigonna molto corta di pelle lucida che mostra le sue gambe perfette e una maglia trasparente che mostra il suo seno esplosivo. Ecco le foto: