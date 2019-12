Anna Tatangelo il seno sbrodola fuori dalla canottiera troppo stretta: lo scatto bollente fa il giro del web

Anna Tatangelo seno esplosivo in bella mostra su Instagram: le stories della cantante lasciano i fan a bocca aperta

Una voce che emozionato milioni di fan in tutto il Paese. Anna Tatangelo ha raggiunto la notorietà grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione «Giovani», con il brano Doppiamente fragili. La cantante è molto attiva sui social dove è solita condividere la sua quotidianità proprio come è successo ieri sera: è andata al concerto di Lazza ma ai follower non è sfuggito il suo top scollato che lascia poco spazio all’immaginazione.

Anna Tatangelo, top aderente e scollato

Nel 2002, la cantante originaria di Sora è riuscita a conquistare tutti grazie alla sua riconoscibilissima voce. Nel mondo dello spettacolo è riuscita ad affermarsi oltre che per il suo indubbio talento ma anche per il suo fascino e sensualità. Anna Tatangelo è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di condividere momenti privati con il popolo del web. Ieri sera, la compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso su Instagram una serie di stories mentre si diverte al concerto di Lazza impegnato durante il suo “Re Mida Tour 2019“, in compagnia di un gruppo di amici con il quale ha preso un tavolo privato all’ Alcatraz di Milano. Come mostrano le clip, la cantante balle e si diverte dalla ringhiera del suo privè.

Ma ai fan più attenti non è sfuggito l’outfit indossato per l’occasione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La cantante fuori di seno

Per la serata di ieri, Anna Tatangelo ha scelto un look total black. Pantalone e top neri, ma quello che ha catturato l’attenzione è un dettaglio decisamente bollente. Di cosa si tratta?

La compagna di Gigi D’Alessio indossa un top nero aderente e con una scollatura vertiginosa che mostra il suo seno esplosivo. Ecco le stories che hanno incantato i seguaci: