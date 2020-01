Anna Falchi, avete mai visto la figlia? È più bella della mamma!

La bellissima Anna Falchi è mamma della piccola Alyssa, scopriamo chi è la figlia che è già stupenda come la mamma famosa

L’attrice e showgirl Anna Falchi ha una figlia dall’imprenditore Denny Montesi. Ecco chi è la piccola Alyssa che è già appezzata per la sua bellezza come la mamma!

La carriera ed i travagliati amori

La bellissima Anna Falchi attrice italo-norvegese che ha fatto innamorare generazioni intere durante gli anni novanta e duemila è ancora una donna che affascina per la sua bellezza e per la sua grande intelligenza e versatilità.

Ultimamente opinionista a La Vita in Diretta ha dato prova di grande abilità oratoria e capacità di argomentazione anche su temi di cronaca e politica.

Sui social Anna è sempre attiva e molto seguita anche se in passato è stata spesso alla ribalta per i suoi travagliati amori con alcuni vip.

Max Biaggi e Fiorello tra i più noti ed il tormentato matrimonio con l’imprenditore Stefano Ricucci, per cui l’attrice ha affermato di aver anche subito una gogna mediatica a causa dei fatti di cronaca finanziaria che hanno investito il marito.

Non è solo attrice e volto tv, dal 2005 la Falchi è anche produttrice insieme al fratello Sauro, avendo fondato la A-Movies Productions che ha prodotto film d’autore indipendenti anche negli Stat Uniti.

Il vero amore di Anna Falchi, chi è Alyssa Montesi

In seguito alla fine del matrimonio con Ricucci che è durato solo un anno dal 2005 al 2006, la Falchi ha conosciuto ed amato l’ex compagno Danny Montesi.

Dalla loro relazione è nata nel 2010 la sua amata bambina, Alyssa, ed i due sono rimasti in buoni rapporti per il bene della bambina che cresce serena e bellissima come appare negli scatti che la mamma posta sui social.

LA Falchi ha commentato proprio il grande amore per la sua bimba nel salotto di Vieni da Me, parlando anche della fine del rapporto con Montesi:

“Era già nata quando è finita, ho cercato fino alla fine di salvare questo rapporto. I figli o uniscono per sempre o allontanano.. Ma quanto ti danno i figli nessun uomo lo fa!

La bimba vive con la mamma e con la nonna ed ormai è una signorina come ha affermato anche Anna Falchi.

La showgirl ha anche affermato qualche tempo fa sul settimanale CHI che per ora non vorrebbe che la figlia intraprendesse una carriera nello spettacolo ma comunque non le impedirà mai di seguire i suoi sogni qualunque essi siano.

“Ovviamente la lascerò sempre libera di scegliere ma sarei più felice se studiasse”

Un bellissimo augurio per la sua bambina che mostra una somiglianza incredibile con la madre e che pare già avere le idee chiare.