Anna Falchi senza reggiseno allo specchio, lo scatto da censura infiamma il web

Anna Falchi esagerata su Instagram, nuda allo specchio manda in delirio i fan: lo scatto bollente infiamma il web

Classe 1972, Anna Falchi è, ancora oggi, considerata un sex symbol. La sua bellezza è destinata a non tramontare mai. L’ex modella è molto attiva sui social e non manca mai di deliziare i suoi fan con scatti da capogiro. Nell’ultimo si mostra completamente nuda allo specchio: lo scatto piccante diventa virale sul web.

Anna Falchi nuda allo specchio

Tipici tratti di una bellezza nordica. Non a caso, l’attrice è nata in Finlandia e una volta raggiunta l’italia ha fatto girare la testa a molti uomini nel nostro Paese. Sguardo ammaliante e fisico mozzafiato. All’età di 47 anni è considerata una delle donne più belle della televisione italiana. Anna Falchi è molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti della sua vita quotidiana con il popolo del web.

Tramite il suo account Instagram, l’attrice ha voluto informare i suoi seguaci che sarebbe stata ospite del programma di Rai Uno, I soliti Ignoti condotto da Amadeus ma lo fa in un modo davvero particolare.

La foto virale sul web

Per ricordare l’appuntamento con la trasmissione di cui è stata ospite, l’ex modella laziale utilizza un modo davvero bollente. Di cosa parliamo?

Anna Falchi ha condiviso una foto in cui si mostra completamente nuda allo specchio. Nel dettaglio, l’attrice laziale non indossa maglia e nemmeno il reggiseno, lasciando poco spazio all’immaginazione. La foto è stata accompagnata dalla seguente didascalia:

Cucù? Chi si cela dietro lo specchio? Sono io, ma se volete scoprire qualcosa in più di me, sintonizzatevi su @raiunofficiall a I SOLITI IGNOTI con il mitico @giovanna_e_amadeus #isolitiignoti #amadeus #annafalchi

E’ inutile dire che lo scatto è stato sommerso da like e commenti. Un utente ha scritto:

Il mio ultimo desiderio lo vorrei trascorrere con te e poi potrei anche morire, perché avrei esaudito la cosa più bella che c’è ❤️