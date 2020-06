Anna Falchi, la confessione prima del ritorno in tv:«Vivo di rendita, popolarissima da giovane. Ho un rimpianto…»

Classe 1972, Anna Falchi è, ancora oggi, considerata una delle donne più affascinanti del Bel Paese. La sua bellezza è destinata a non tramontare ma e, alla soglia dei suoi 48 anni, appare più in forma che mai. L’ex modella presto la rivedremo in tv con “C’è Tempo”, su Rai Uno, ma negli ultimi anni ha vissuto lontano dai riflettori. Di recente, ha confessato qual è il suo più grande rimpianto: ecco le parole dell’attrice.

Anna Falchi, la confessione

Tipici tratti di una bellezza nordica. Non a caso, l’attrice è nata in Finlandia (a Tampere) e una volta approdata nel nostro Paese ha fatto girare la testa a molti uomini. Sguardo ammaliante e fisico mozzafiato: sono solo alcune delle caratteristiche che hanno conquistato il pubblico.

Per la gioia dei fan, Anna Falchi tornerà in tv con un nuovo programma ‘C’è tempo’ in onda su Rai Uno e al settimanale Diva e Donna ha parlato a cuore aperto della sua brillante carriera, svelando qual è il suo unico rimpianto.

Le parole dell’attrice

E’ una delle attrici più amate e, a tal proposito, intervistata dal settimanale Diva e Donna ha confessato:

“Beh, vivo di rendita. Ho lavorato tanto per raggiungere preso la popolarità, ho iniziato a fare la tv da giovanissima”.

Anna Falchi però ha un unico rimpianto, ossia quello di non essersi dedicata anche alla televisione:

“ne ho solo uno. Quando sono stata messa di fronte al bivio se scegliere tv o cinema, ho scelto il cinema Col senno di poi e se avessi ascoltato di più i miei desideri e le mie inclinazioni, avrei dovuto scegliere di continuare a fare la televisione. Io amO molto la tv e secondo me sono più portata per quel pubblico perché amo l’improvvisazione. Mi piace tanto anche il teatro. Invece nella carriera ho fatto più cinema”..

