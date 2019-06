Pamela Prati, Anna Falchi rompe il silenzio: “So chi c’è dietro alla truffa”

Sul giallo di Pamela Prati interviene anche un’altra persona ovvero Anna Falchi, che dice di aver seguito con attenzione la vicenda ed ha capito chi ha orchestrato tutto il teatro di inganni.

Ormai va avanti da un po’ la vicenda legata al caso dietro Pamela Prati ed il fantomatico marito Mark Caltagirone, ma ancora non è stata fatta chiarezza.

Molte le voci ma l’identità che si cela dietro al profilo fake è tutt’ora un mistero. I sospetti ricadono sopratutto sulle agenti di Pamela cioè Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Infatti proprio Eliana, ospite a Live non è la d’Urso si era dichiarata innocente ed ha affermato che dietro tutto ci sia l’ormai ex socia donna Pamela.

Secondo la Michelazzo, donna Pamela, si cela anche dietro il profilo di suo ”marito” tale Simone Coppi, che è risultato anche lui essere un profilo fake. Infatti le foto sono state sottratte inconsapevolmente ad un modello Svizzero e poi usate per creare l’account.

Ad oggi escono fuori delle novità grazie ad Anna Falchi, che dice di aver seguito tutta la vicenda e afferma di sapere chi c’è dietro l’identità di Mark.

Il caso potrebbe finalmente essere risolto?

In un’intervista rilasciata a ”un giorno da ascoltare” di Radio Cusano Campus, la Falchi ha dichiarato:

Prati-gate? Conosco molto bene il caso, lo sto seguendo e posso dirvi che so chi c’è dietro.

Anna continua raccontando

Pare che Pamela abbia questa abitudine ormai da anni di inscenare finti matrimoni, come fece con Max Bertolani il suo storico ex, anni fa. Sta di fatto che la verità sulle sue relazioni sentimentali ancora non la sappiamo…