Si sente male, Maria De Filippi abbandona lo studio in diretta: la corsa dietro le quinte

Maria De Filippi non poteva restare in studio, la sofferenza era troppo grande: con la brutta figura di Javier ha rischiato grosso

Una puntata davvero difficile quella di Amici di Maria De Filippi, per il concorrente Javier Rojas, il ballerino messo in discussione dalla commistione del programma. Il tutto sarebbe degenerato dopo un rimprovero subito dal ragazzo da parte dei ballerini professionisti.

Javer sfogo aggressivo nel programma di Maria De Filippi

Il bravissimo Javier, ballerino e concorrente della scuola di Amici, è stato rimproverato dal alcuni suoi professori per alcuni comportamenti non ammessi all’interno del programma. Ma Javier non è stato l’unico ad essere rimproverato, ma a quanto pare il ballerino non l’ha presa bene. Il tutto è iniziato quando Javier ha preso male le parole dei coreografi e si è sfogato con parole pesanti con i suoi amici di scuola. Pare però che Javer non si sia per niente limitato, dicendo cose molto gravi.

Ma in realtà a quanto pare la reazione del ballerino è stata davvero spropositata. I coreografi avevano chiesto di rispettare le regole che la scuola, da anni, ha imposto ai ragazzi di Amici, ovvero quello di non usare i cellulari, di pulire gli armadietti e di essere puntuali alle lezioni.

Javier piange in puntata, Maria De Filippi abbandona lo studio

A quanto pare il ballerino nonostante il comportamento davvero spropositato, è stato miracolato. La commissione infatti si è ritirata per decidere la sorte del giovane, ma a quanto pare, la sua bravura nel ballo, è riuscito a salvarlo, riuscendo a scampare anche ad un provvedimento disciplinare.

Ma lo scontro tra i professori non è mancato. La stessa maestra Alessandra Celentano, che tiene molto a Javier, ha accusato il, giovane di aver avuto un comportamento davvero assurdo. Gli stessi ballerini professionisti del programma sono andati contro il comportamento indisciplinato del ballerino, la stessa Elena D’Amario che ha detto:

“Volevo dire una cosa a Javier, penso a nome di tutti noi. Tu sei un ragazzo giovane che vuole fare della propria passione il proprio lavoro. Ma nel momento in cui dici cose simili vai a screditare il lavoro di chi cerca talenti in tutto il mondo. Le arene, gli stadi, le classifiche sono piene di cantanti usciti da qua. I teatri pieni di danzatori. Pensaci: non è giusto quello che hai fatto. Focalizzati di più sul tuo talento umano che è la cosa più importante alla fine della giornata”. “Questa è una grandissima opportunità – ha detto Lorella –. Tanti ragazzi sperano un giorno di entrare in questa scuola. Se pensi di essere un talento devi dimostrare anche umiltà e professionalità, altrimenti non sarai mai credibile”.

Il giovane è stato messo davanti alla dura realtà, scoppiando in lacrime davanti a tutti. Maria ha cercato in qualche modo di tranquillizzare il ragazzo che era visibilmente scosso, ma fortuna per lui che la commissione è stata buona e ha deciso di non eliminarlo dalla scuola di Amici