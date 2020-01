‘Amici? Da non ripetere’: Joe Bastianich, contro il programma di Maria De Filippi, l’attacco inaspettato

Joe Bastianich, attacca il programma di Maria De Filippi Amici, ecco cosa ha detto il cuoco stellato sul talent show di Canale Cinque

Il cuoco Joe Bastianich sta facendo parlare di lui, questa volta a metterlo sulla bocca del gossip sono state alcune dichiarazioni del cuoco sul talent show Amici di Maria De Filippi.

Joe Bastianich l’attacco ad Amici

L’ex giudice di Masterchef ha cominciato la sua nuova avventura a Italia’s got talent, dove sta riscuotendo un enorme successo.Ma lo chef oltre ad alla nuova esperienza nel programma di Maria, ha deciso di partecipare anche come concorrente al talent show Amici Celebrities, dove si è messo in gioco con la sua grande passione. Quello che in molti non sanno infatti è che Joe è un grande appassionato di musica, lo chef infatti suona la chitarra è non è affatto male nel canto. Lo chef dall’aria seria e rigida però ha deciso di mettersi in gioco è partecipare alla prima edizione del talent di Maria, ma a quanto pare non sembra sia rimasto piacevolmente colpito.

Joe Bastianich le parole su Amici

Il bravissimo chef Joe infatti ha fatto una dichiarazione importante su TV Blog dove è tornato a parlare della sua esperienza nel talent di Maria De Filippi. Lo chef infatti ha parlato delle sue sensazioni al riguardo ed ha infatti dichiarato:

“Mi sono messo in gioco a essere giudicato. È stata un’esperienza molto forte e molto interessante, sicuramente da non ripetere”.

Ma cosa ha voluto dire Joe con questa strana frase? Joe a quanto pare non ha voluto insistere su questa frase cercando di non aggiungere nient’altro a quello già espresso.

“La battuta è quella, chiudi, andiamo avanti”.

Joe è sembrato infastidito dalla domanda e da come si è capito per lui non è stato per niente un’esperienza da non ripetere. Il motivo non l’ha specificato ma non sembrava proprio intento ad aggiungere altro.