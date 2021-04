Un ritorno in tv dopo la bruciante eliminazione? Per un concorrente di Amici 20 è così ed avrà la possibilità di raccontare i retroscena.

Silvia Toffanin ospiterà nel salotto di Verissimo uno dei primi eliminati dell’edizione 2021 del talent condotto da Maria De Filippi: ecco tutti gli spoiler!

Amici 20, uno degli eliminati a Verissimo dirà la sua VERITA’

Il talent Amici è giunto alla 20esima edizione ed ha sempre un enorme seguito di appassionati che si affezionano alle vicende sia professionali che personali degli allievi della scuola.

Come si sa il meccanismo del programma prevede che nella fase serale- la più attesa- i ragazzi si sfidino e vengano eliminati per scelta dei giudici. Non sempre l’opinione pubblica è d’accordo con le eliminazioni ma mai come in questo caso si è sollevata una polemica tanto accesa.

A far parlare è stata infatti l’eliminazione, durante la scorsa puntata di Amici 20, di Tommaso Stanzani, ballerino apprezzatissimo dalla critica e dai fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Un’eliminazione che non poteva dunque passare inosservata all’occhio attento della redazione di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che va in onda proprio il giorno dopo serale. Il colpaccio di Canale 5 dunque sarà proprio ospitare Tommaso in trasmissione sabato prossimo 10 aprile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Il ballerino vuoterà il sacco, su tutto quello che è stata la sua esperienza nel talent e sulle dinamiche createsi tra compagni e professori. Non mancherà ovviamente la domanda riguardo la sua eliminazione, che ha commosso tutti: Tommaso non ha mai nascosto di essere rimasto molto male, e spiegherà i motivi nel salotto di Silvia.

Amici 20, le polemiche per l’eliminazione di Tommaso: Cuccarini sotto attacco

Ad essere ritenute responsabili dell’eliminazione di Tommaso, a detta degli utenti web, sono infatti la maestra Lorella Cuccarini ed Arisa.

Le due avrebbero scelto di nominare tre allievi molto apprezzati, Enula, Sangiovanni e Tommaso in una fase in cui l’eliminazione era prevista solo con il giudizio del trio di giudici. Ecco dunque perché il pubblico si è sollevato: non vi è stata possibilità di votare per far restare in gara Tommaso.

Ma non si può eliminare Tommaso, è il miglior ballerino. I giudici sono incompetenti pic.twitter.com/I7dK0MR82K — L’innamorato (@rob_pav98) April 1, 2021

Apprezzato invece l’impegno della maestra Alessandra Celentano nell’assegnare al ballerino una coreografia impegnativa ma che valorizzasse il suo talento. Purtroppo ciò non è bastato ed ora la Toffanin darà spazio al giovane artista per potere finalmente dare la sua versione dell’accaduto: cosa rivelerà Tommaso?

Per scoprire dunque cosa rivelerà Tommaso non resta che sintonizzarsi su Canale 5 sabato 10 aprile 2021!