Amici 20, perché Sangiovanni ha un foulard in testa: esplode la curiosità dei fan

Amici 20, perché Sangiovanni ha un foulard in testa: esplode la curiosità...

I fan di Amici di Maria De Filippi si sono chiesti perché il cantante del team Zerbi/Celentano avesse un turbante in testa.

Nella seconda puntata del serale, andata in onda ieri sera, sabato 27 marzo 2021 su Canale 5, Sangiovanni aveva un outfit molto particolare.

Il look del cantante della scuola più spiata non è affatto passato inosservato e ha suscitato davvero grande curiosità nei telespettatori.

Il foulard di Sangiovanni impazza sul web

I telespettatori di Amici 20, guardando la seconda puntata del serale, hanno notato Sangiovanni e il suo look stravagante.

Sangiovanni indossava un foulard viola che gli copriva quasi interamente la testa e gli nascondeva i capelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Il pubblico si è chiesto il motivo di questo outfit così originale.

Anche Stefano De Martino lo ha notato e ha fatto un commento che ha suscitato grande ilarità:

“Mi piace il tuo look da Babushka Boi!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Scoppia l’ironia sul web

In poche ore, le foto di Sangiovanni sono diventate virali sul web.

C’è chi ha iniziato a fare parallelismi, paragonando il cantante a Masha di Masha e Orso.

Da Sangiovanni a Masha è un attimo#Amici20 pic.twitter.com/kmMOP5soBk — Sara (@Sara53348688) March 27, 2021

C’è anche chi non ha compreso il senso dell’outfit e le ragioni di questo look non proprio bellissimo.

Altri lo hanno addirittura paragonato alla befana!

Sangiovanni ha uno stile molto particolare e ha già indossato abiti particolarmente estrosi, come la giacca con la quale Giulia ha ballato Mi sei scoppiato dentro il cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il look sopra le righe di Sangiovanni o lo avete trovato fuori luogo?