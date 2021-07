Proprio poco fa, il giovane ballerino e coreografo ha deciso di rispondere a tutti coloro che lo criticano: scopriamo cosa ha rivelato.

Samuele Barbetta è un giovane ballerino e coreografo di 23 anni di Padova.

La sua popolarità è schizzata alle stelle grazie alla partecipazione ad Amici 20.

Lui, ha conquistato i professori con una coreografia completamente ideata da lui sulle note di That’s Life, ma è stato eliminato nella puntata precedente alla semifinale.

Da quando ha 12 anni ama ballare, infatti ha studiato hip-hop, seguendo i migliori interpreti della scena nazionale e internazionale.

Attualmente Samuele è un insegnante di danza hip-hop oltre che un coreografo.

Il giovane è entrato nel noto Talent di Canale 5, grazie al sostegno di Veronica Peparini.

Ma il suo talento è impossibile non notarlo e piano piano ha conquistato tutti i professori.

In molti lo hanno amato, durante il suo percorso ad Amici, ma anche tanti altri lo hanno criticato per il suo modo di ballare.

Lui oltre ad essere un grande ballerino, è un ragazzo super gentile e sensibile, per questo ha sempre preferito rimanere in silenzio, ma ora ha detto basta.

Dopo aver ricevuto l’ennesimo commento negativo, Samuele si è sfogato sul suo profilo Instagram, pubblicando uno screen di un utente che lo ha etichettato come mimo:

“Ma possibile che nessuno ha il coraggio di dire che è UN MIMO bravissimo e se non cambia rimane sempre nel suo MIMO” .

Samuele, sempre molto educatamente, ha voluto rispondere a questa affermazione dicendo:

“Ritengo che le persone con un QI più o meno sulla media possano tranquillamente capire che non sono un mimo.”

Ha aggiunto:

“Un ballerino che utilizza una buona dose di gestualità ‘quotidiana’ piuttosto che semplicemente ‘umana’ come valore aggiunto alla sua danza, che è un Mimo, non sminuisce ciò che fa il danzatore, ma ciò che fa il Mimo, che è una figura che lavora per e con l’arte tanto quanto il ballerino”