Giulia Stabile in posa provocante: Sangiovanni commenta e spiazza tutti

Dopo la vittoria ad Amici la strada è tutta in salita per Giulia Stabile. La ballerina ha mostrato sui social uno scatto che Sangiovanni non ha ignorato.

Non poteva passare inosservato l’ultimo post di Giulia Stabile. La vincitrice di Amici 20 ammette di star vivendo uno dei momenti più magici della sua vita: tra gratificazioni lavorative e sentimentali. Ma come vanno le cose con Sangiovanni? Un commento spiazza tutti.

La storia d’amore col cantante, al quale ‘ha soffiato la vittoria’ per alcuni, ha subito un po’ di scombussolamenti non potendosi vivere del tutto. Nella casetta erano vicini e condividevano tutto in pratica ma oggi che i due, per lavoro sono separati, le cose sono diventate più difficili.

Giulia e la storia con Sangiovanni

Dà sfogo alla sensualità ritrovata Giulia Stabile: grazie alla scuola di Amici 20, la vincitrice è riuscita a trovare un po’ di fiducia in se stessa. La ballerina ha subito per anni, cosa nota a tutti ormai, attivi vili di bullissimo che hanno fortemente lesionato la sua autostima.

Purtroppo non è facile crescere in un modo che rincorre canoni di perfezioni irraggiungibili se non con mezzi artificiali. Giulia questo lo sa benissimo. In un’intervista ha anche specificato quali erano le angherie che subita, a scuola, praticamente ogni giorno:

Un momento davvero brutto della sua vita ma che non ha fatto altro che far emergere la sua bellissima diversità, l’arma vincente per un talent che premia, oltre il talento, la bellezza dell’anima:

Le bulle mi dicevano che era inutile che facessi danza tanto non sarei mai diventata nessuno. Avevo più difficoltà rispetto agli altri, o almeno mi sentivo così. Anche se a volte avevo la risposta giusta in classe non parlavo. – ha raccontato Giulia Stabile a Grazia – Mi sentivo giudicata. Avevo un po’ di peluria sul viso e i denti storti. Ero una bimba particolare, e lo sono tuttora, ma quella ‘diversità’ veniva vista in modo negativo. Mi dicevano cose brutte. Per la mia risata ed il mio modo di fare stravagante. Mi ferivano tantissimo. Quando tornavo al mio banco, trovavo fogli distrutti, l’astuccio per terra, o mi avevano rubato oggetti, pasticciato i quaderni.

Dei momenti terribili che Giulia non dimenticherà mai e che hanno saputo mettere in evidenza la sua bellissima diversità.

Giulia provoca, Sangiovanni risponde

Ovviamente i social sono anche fatti per condividere foto belle, selfie. Giulia ha mostrato il lato sensuale di sè in uno scatto d’autore che la vede indossare un vestitino floreale molto seducente.

Il commento di Sangiovanni è arrivato in ritardo ma il web l’ha subito notato:

‘Che bella che sei’

Ancor auna volta il cantante fa i complimenti alla sua adorata fidanzata.