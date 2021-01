Amici 20, anticipazioni 11 gennaio: punizioni e critiche, Zerbi non si trattiene

Inizia una nuova settimana nella scuola di Amici 20, nuovi colpi di scena e scontri tra i professori e due alunni, cosa accadrà.

Zerbi contro Sangiovanni e Esa mentre la Pettinelli deciderà di seguire in parte i suggerimenti dei colleghi con Aka7even. Momento “no” anche per Evandro, ecco cosa vedremo nella puntata di lunedì 11 gennaio 2021.

Se sei curioso di sapere cosa andrà in onda durante il daytime odierno continua a leggere!

Amici 20, puntata 11 gennaio: Zerbi contro tutti

È iniziata una nuova settimana alla scuola di

Amici 20 e da oggi lunedì 11 gennaio torneremo a seguire il daytime delle 19 su Canale 5.

In onda verrà mandato cosa è accaduto durante la registrazione di giovedì 7 gennaio: alcune anticipazioni sono trapelate e possiamo dirvi in anticipo quali emozioni vivremo!

Nella puntata di lunedì ci saranno le esibizioni degli alunni ed a tutti verrà confermata la maglia.

Il cantante Sangiovanni però sarà in rotta con il suo professore Rudy Zerbi per motivi ancora non molto chiari. Pare che durante la puntata Zerbi abbia anche fatto i complimenti per il talento del suo alunno ma che non abbia gradito qualcosa.

Le anticipazioni indicano come motivo il fatto che mancassero i cori nell’esibizione di Sangiovanni e per tale motivo il professore avrebbe deciso di sospendergli la maglia.

Anticipazioni Daytime: Pettinelli ed Arisa cosa decideranno?

La furia di Zerbi non si fermerà qui perché il professore avrà critiche anche per Aka7even ed Esa.

Non essendo professore di Aka7even, Rudy non potrà mettere in opera delle penalità verso di lui ma avrà per la Pettinelli un suggerimento: sospendere la maglia come ha fatto lui. La Pettinelli però non seguirà il consiglio del collega.

A Zerbi non piacerà nemmeno l’esibizione del suo allievo Esa ma sarà Arisa ad intervenire in forte polemica con il collega: il ragazzo infatti canterà “La Notte” un suo brano.

Spoiler: critiche per Evandro, Ibla nella scuola

Non sarà una puntata facile nemmeno per il giovane Evandro che si esibirà con il suo singolo inedito. Il cantante riceverà dure critiche dai rappresentanti radiofonici presenti.

Infine vedremo la nuova cantante Ibla fare il suo ingresso nella scuola dopo la vittoria della sfida con Kika, che ha scatenato una bufera di polemiche via social.

