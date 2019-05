Ambra Lombardo delusa, lo sfogo sui social: “Non mi hanno fatto incontrare Kikò perché…”

Ieri sera, nella casa del Grande Fratello, sarebbe dovuta entrare Ambra Lombardo per incontrare Kikò Nalli. Ma la prof non l’ha incontrato. Cosa è successo?

Ambra Lombardo, la bella professoressa uscita a sole due settimane dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha pubblicato parole di indignazione nei confronti del suo mancato ingresso, ieri sera, nella casa del Gf16.

Aspettava, infatti, di vedere l’uomo che le aveva fatto girare la testa, ma il tassativo non l’ha permesso. L’orario si è fatto tardo e molto tempo è stato dedicato alla questione “Francesca-Giorgio-Gennaro”, per cui la bella Ambra ha aspettato invano l’arrivo del suo Kikò Nalli, ex marito della Vamp Tina Cipollari e padre di tre splendidi ragazzi.

Ambra Lombardo, lo sfogo dopo la puntata

Tuttavia la bella professoressa Ambra Lombardo non si è lasciata andare a nessuna parola fuori dalle righe, a nessuna polemica portata all’eccesso: ha semplicemente espresso, con i suoi modi gentili e pacati, la sua delusione sui social, suscitando anche una pronta reazione da parte dei suoi followers. Una sua fan, infatti, ha scritto:

“Aspettavamo tutti con ansia la tua entrata (..), volevamo assistere ad un momento di verita’ ed emozione pura. un trattamento immeritato”

Ambra Lombardo, una Penelope dei giorni nostri

Settimane fa, uno dei figli di Kikò e Tina, Francesco, aveva espresso la sua opinione in merito al rapporto tra Ambra e suo padre, mostrandosi convinto del fatto che la prof lo stesse utilizzando solo per ottenere visibilità.

Un comportamento condannato da molti e giustificato da altri. Eppure, non si può certo dire che Ambra non stia aspettando il “suo” Kikò quasi come Penelope con Ulisse.

Vedremo come andrà avanti la situazione la prossima settimana e vedremo se l’ex gieffina riuscirà finalmente ad incontrare l’ex marito della Cipollari.