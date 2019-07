Amanda Knox, resta senza soldi e lancia una raccolta fondi: “Ho speso tutto in Italia”

Amanda Knox torna a far parlare di sé e chiede aiuto essendo rimasta senza soldi, dopo la sua apparizione in Italia. Cosa è successo?

Torniamo a parlare di Amanda Knox e di come abbia speso tutti i suoi soldi, tanto da lanciare una raccolta fondi sul web.

La richiesta di fondi della Knox

Una donna che qui in Italia è ricordata per l‘omicidio terribile di Meredith Kercher – la cui verità sembra ancora essere sospesa nel tempo e quasi dimenicata, torna a far parlare di sé per una raccolta fondi.

Sappiamo bene che un mese fa la ragazza è tornata per la prima volta in Italia dopo tanti anni, visto l’invito al Festival della Giustizia Penale di Modena portando la sua esperienza in merito all’omicidio e come una immagine possa essere “distrutta” dai media.

Una partecipazione che, a quanto sembra, le è costata molto cara tanto da dover aprire una raccolta fondi sul web e chiedere aiuto per una questione molto importante.

Il matrimonio con Chris Robinson

L’ex di Raffaele Sollecito sta per sposarsi con lo scrittore Chris Robinson ha speso tutti i soldi dedicati al matrimonio, per venire qui in Italia in occasione del Festival.

Al fine di poter dare ai propri parenti e amici una festa memorabile, ha aperto questo sito dove chiunque possa aiutare loro a raggiungere il proprio obiettivo e rendere quella giornata perfetta.

Un gesto che ha suscitato numerose polemiche, soprattutto in Italia, non appena di si è diffusa la notizia di certo inaspettata e considerata poco elegante.