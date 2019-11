Silvio Berlusconi, Altra Italia sarà il suo nuovo partito: spunta il nome del successore

Altra Italia sarà una rivoluzione organizzativa. Lo ha annunciato il Silvio Berlusconi che non vuole rinunciare alla politica ma parla di una ipotetica successione.

Nel nuovo libro di Bruno Vespa, in uscita il 6 novembre, tutti i dettagli di Altra Italia – il nuovo partito di Silvio Berlusconi.

Altra Italia si preannuncia una struttura giovane

Dovrebbe unirsi in federazione con Forza Italia la nuova rivoluzione del movimento politico Berlusconiano. Maggiori dettagli saranno leggibili nel nuovo libro di Bruno Vespa, in uscita il 6 novembre. Come si legge su TPI il Cavaliere ha affermato:

“Penso alla creazione di due o tre nuclei di Altra Italia per ogni regione, prendendo anche il meglio delle liste civiche che si ispirano ai nostri valori. Una struttura giovane che si federi con Forza Italia senza ruoli di preminenza dell’una sull’altra. Da qui potrà nascere il mio successore”.

Nel frattempo, Berlusconi si è espresso anche in merito all’ingresso della Lega in Europa. Un evento certamente non all’ordine del giorno ma che dovrà servire a Matteo Salvini a non isolarsi.

Potrebbe rischiare, infatti, di avere un buon numero di voti ma rimanere ininfluente. Deve, secondo Berlusconi, scegliere da che parte stare. Un’altra idea potrebbe essere quella di portare le proprie idee ed i propri valori in una coalizione più ampia.

Chi sarà il successore di Silvio Berlusconi

A Bruno Vespa, il Cavaliere ha confessato di stare cercando il suo ipotetico successore nei coordinatori nazionali. Benché ce ne siano stati tanti ad avvicendarsi, egli non ha mai sentito che qualcuno fosse quello giusto e nemmeno i membri del movimento.

L’ex Premier ha anche sottolineato che, chiunque in passato ha lasciato Forza Italia, non ha mai fatto una bella carriera politica dopo.