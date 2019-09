Alga Wakame: ecco i benefici per la salute

È probabile che, se hai mai mangiato il sushi, allora hai avuto modo di assaggiare la wakame, un’alga ricca di nutrienti che viene consumata tradizionalmente in cibi giapponesi come zuppa di miso, soffritto e altri piatti di riso o insalata.

La Wakame, come tutte le alghe, ha molti benefici per la salute. Basta chiedere a Candice Kumai, membro del Consiglio del W + G ed esperta del benessere, che afferma che l’alga è una straordinaria fonte di clorofilla disintossicante e minerali come il ferro.

Kumai fa notare, inoltre, che le verdure di mare possono migliorare la circolazione, stimolare il metabolismo e promuovere la salute di capelli e pelle.

Inoltre, le alghe come il wakame sono – in realtà alcune delle colture più sostenibili e nutrienti del mondo, rendendole una doppia vittoria per la tua salute e la salute dell’ambiente.

I benefici per la salute dell’alga Wakame

La Wakame è considerata una delle verdure di mare più sane, poiché è ricca di minerali, tra cui manganese, sodio, magnesio e calcio. Contiene anche vitamine A, C, E, K e B come il folato.

Gli scienziati hanno storicamente esaminato come il consumo di alghe potrebbe aiutare a combattere il cancro, poiché i tassi di cancro al seno sono molto più bassi in Giappone, dove le alghe vengono consumate.

Gli studi non sono stati in grado di individuare un motivo specifico per cui le alghe sembrano avere proprietà anti-cancro, ma pensano che ci siano diversi fattori correlati agli ormoni e al sistema immunitario che potrebbero essere coinvolti.

A causa dei livelli complessivi antinfiammatori e antiossidanti delle alghe, i ricercatori ritengono che possa anche aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache.

Inoltre, anche se ha pochi grassi, le alghe come il wakame sono in realtà un’ottima fonte di acidi grassi omega-3, che aiutano con problemi di depressione, iperattività e ormoni.

Come cucinare l’Alga Wakame

La Wakame è un tipo di alga che di solito troverai in forma secca, preconfezionata.

Tutto quello che devi fare per usarla è aggiungervi acqua e lasciarla reidratare per circa 10 minuti. Quindi, puoi facilmente aggiungerlo alle ricette per un facile aumento dei nutrienti. Ecco alcune idee per iniziare.

Aggiungi la wakame a un’insalata

Puoi trattare il wakame come qualsiasi altra verdura inserirla in un’insalata. Tieni a portata di mano un po’ di wakame idratato durante la settimana e sarà pronto per essere aggiunto al tuo pranzo preferito. Oppure, se preferisci una consistenza croccante, puoi provare a cospargere il wakame essiccato sopra le verdure.

Servila su riso, cereali, pasta o zoodles

Kumai afferma che il wakame è tradizionalmente servito su riso e noodles di udon in Giappone, ma la verdura verde illuminerebbe qualsiasi altro piatto di grano o pasta, come una ciotola di riso integrale con gamberi e avocado.

Se siegui una Paleo dieta o un regime alimentare senza glutine e vuoi realizzare una versione senza cereali, scambia il riso cauli o le spirali vegetali per una versione a basso contenuto di carboidrati sulle classiche ciotole di spaghetti asiatici.

Incorporala in zuppe e stufati

L’alga Wakame è un’ottima verdura da aggiungere alla zuppa di miso, ma le opzioni vanno ben oltre. Se sei un po’ titubante nel provare la wakame, puoi realizzare uno stufato vegetariano di carote, wakame e cavolo nero.

Non noterai nemmeno il wakame in questa ricetta, poiché tutti gli altri sapori prendono il sopravvento (i suoi benefici per il benessere, tuttavia, saranno intatti al 100%.)