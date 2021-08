Ad annunciare l’arrivo del secondogenito, un anno dopo la nascita del piccolo Lorenzo, è Nina Verdelli: la foto con il pancione è dolcissima.

Sembra che in arrivo sia un altro maschietto, dato che la giornalista, nella didascalia del post, ha scritto “My boy(s)”.

Chi è Nina Verdelli: tutto su di lei

Tutti noi la conosciamo come la compagna di Alessio Boni, è il momento di scoprire qualcosa in più su di lei.

Nina Verdelli, ha seguito le orme dei genitori, infatti sua madre è Cipriana Dall’Orto, insegnante di giornalismo allo Iulm, ha lavorato a Marie Claire, ha diretto Starbene ed è stata co-direttrice di Donna Moderna.

Il padre è invece Carlo Verdelli, che ha diretto La Gazzetta dello Sport, la Repubblica e i settimanali Sette e Vanity Fair, poi editorialista del Corriere della Sera.

Nina attualmente lavora per Vanity Fair, in passato ha collaborato per Amica e Glamour.

Lei è una ragazza molto ambiziosa e intraprendente, per questo ha anche pubblicato un libro nel 2019, Breve storia triste (del mondo).

Alessio Boni e Nina Verdelli: la loro love story

Nonostante i 18 anni di differenza d’età, i due sono davvero innamorati e affiatati.

Anche se Alessio e Nina non hanno mai pensato al matrimonio, dopo quattro anni d’amore lei è rimasta incinta e il 22 marzo 2020, nel pieno del primo lockdown, ha dato alla luce Lorenzo:

“Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia”

Aveva confidato l’attore dando la notizia della gravidanza della compagna lo scorso ottobre.

Qualche mese dopo il bambino ha fatto la sua prima apparizione pubblica alla Mostra del cinema di Venezia, dove ha accompagnato mamma e papà sul red carpet.

L’attore bergamasco ha raccontato:

“Ho vissuto una quarantena fuori dal comune, l’estrema felicità si contrapponeva alla tragicità del momento, a volte mi sentivo in colpa di gioire per una smorfia di Lorenzo, mentre nella mia città si stilava un bollettino di guerra.”

I due che fanno coppia dal 2015 aspettano il loro secondogenito, ma a dare l’annuncio è stata lei, Alessio ha preferito rimanere in silenzio per conservare il dolcissimo momento.

