Alessia Marcuzzi senza mutandine, le calze trasparenti mostrano troppo: la conduttrice infiamma il web

Alessia Marcuzzi bollente sui social. Lo scatto senza mutandine stuzzica le fantasie dei suoi fan e diventa subito virale

Alessia Marcuzzi è tra le presentatrici italiane più seguite dal pubblico in Tv e sui Social. Molto apprezzata per la sua professionalità, la conduttrice è ad oggi una vera e propria star sui social, dove spesso incanta i fan con i suoi scatti bollenti, che stuzzicano inesorabilmente le fantasie dei suoi followers.

L’ultimo post social proprio poche ore fa. La conduttrice di Temptation Island, si mostra in tutta la sua sensualità senza intimo.

Lo scatto manda i fan in delirio. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto d’archivio).

La showgirl senza intimo lascia i fan senza parole

La presentatrice del Grande Fratello sensuale e audace in uno dei suoi ultimi scatti social. La conduttrice si mostra fasciata di una tutina in pizzo nero la quale sembra essere stata cucita proprio in dosso a lei. E’ evidente che Alessia Marcuzzi sia completamente senza intimo.

Il capo di abbigliamento mette in risalto il suo fisico mozzafiato e statuario, e le sue rotondità ben evidenti sotto il pizzo nero che accende le fantasie dei suoi followers, andati completamente in tilt (l’articolo continua dopo la foto d’archivio).

La presentatrice tenta i fan con il suo ‘tatuaggio temporaneo’

Lo ha definito un ‘tatuaggio temporaneo’ la conduttrice di Mediaset, definendo così il capo intimo che l’avvolge mettendo in risalto tutta la sua femminilità con i suoi giochetti di vedo non vedo.

Lo scatto social ha ottenuto subito migliaia di Like e commenti, anche da parte di volti noti dello spettacolo, come Asia Argento e la sua collega Elisabetta Canalis, abbagliate anche loro dall’audace foto social.

Ecco lo scatto pubblicato da Alessia Marcuzzi poche ore fa, che ha mandato i fan in delirio: