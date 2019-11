Alessia Marcuzzi senza vestiti solleva le gambe, le calze di pizzo non coprono tutto: la foto piccante fa il giro dei social

Alessia Marcuzzi senza vestiti solleva le gambe, le calze di pizzo non...

Alessia Marcuzzi ha letteralmente infiammato i social con il suo ultimo scatto su Instagram. La conduttrice senza vestiti e le calze in pizzo lascia i fan senza fiato

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più stimate della Tv Italiana, la quale nell’ultimo periodo si è destreggiata magistralmente tra L’Isola Dei Famosi e Tempatation Island.

La presentatrice una vera e propria star sui social ove vanta oltre 4 milioni di follower è spesso protagonista di scatti piccanti con i quali provoca i suoi fan.

L’ultimo scatto proprio poche fa, senza vestito e con le gambe fasciate da seducenti calze in puro pizzo ha lasciato il web senza parole. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto d’archivio).

Alessia Marcuzzi ‘senza vestiti’: la conduttrice Tv come non l’avete mai vista

La conduttrice romana è tornata a far sognare i suoi follower con il suo ultimo scatto su Instagram. Con omaggio ai magnifici anni ’80, Alessia Marcuzzi si è mostrata sui social ‘senza vestiti’.

Il suo corpo mozzafiato è infatti fasciato di un body attillato nero e da calze di puro pizzo. L’intimo mette in risalto il suo corpo armonioso. In particolare il body mette in risalto il suo seno morbido e le calze le sue gambe lunghe e sensuali.

A completare lo scenario bollente lo sguardo penetrante della conduttrice, che si riflette nello specchio.

Alessia Marcuzzi stuzzica i fan con uno scatto piccante

La foto pubblicata poche ore fa sui social ha subito conquistato migliaia di like e commenti e ha stuzzicato le fantasie degli utenti i quali sono rimasti estasiati dalla bellezza della conduttrice.

Omaggio agli anni ’80 alcuni utenti non hanno potuto che accostarla alla protagonista di ‘Flash Dance’ in versione un tantino più piccante:

‘E le ventenni mute..hai un corpo mozzafiato che fa gola agli uomini’

e ancora:

‘Questa si’ che è classe erotica!!!’

Ecco lo scatto pubblicato da Alessia Marcuzzi poche ore fa: