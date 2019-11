Alessia Marcuzzi seno all’aria e tanga striminzito in acqua: lo scatto sui social infiamma i fan

Alessia Marcuzzi è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo e anche una delle più belle. Per questo le sue foto fanno sempre il carico di likes

Alessia Marcuzzi, mamma e conduttrice bellissima ha postato una foto sui social che non poteva lasciare indifferente. Il lato B delle conduttrice ha mozzato il fiato ai suoi fan che hanno scatenato like, commenti e condivisioni.

Alessia Marcuzzi, la foto bollente lascia i fan di stucco

Una foto come quella che ha pubblicato Alessia Marcuzzi che non poteva passare inosservata. Lo scatto mette in risalto le curve abbondanti che spesso la Iena ha cercato di camuffare o ridurre. Instagram diventa a dir poco ‘infuocato’ con le sue foto senza troppi veli. Alessia, in topless, mette in primo piano ill suo posteriore.

Alessia ha postato una foto vecchia, risalente a quest’estate, in cui mostra le sue grazie. La sua empatia le ha permesso di entrare nel cuore del pubblico ma la sua bellezza è sicuramente stata di grande aiuto perché diventasse popolare e amata.

Alessia vorrebbe il sole d’estate

Alessia non ama particolarmente le temperature rigide dell’inverno e forse, vedendo alcune delle sue colleghe immerse nelle tiepide acque di isole dell’altra parte del mondo, ha avuto l’idea di ricordarsi della benefica sensazione del sole pubblicando un vecchio scatto.

La foto, ovviamente, ha subito scatenato i suoi fan con commenti bollenti e molto audaci. Nonostante non sia più una ragazzina Alessia ha ancora un corpo da urlo, una bellezza mozzafiato che fa invidia anche alle colleghe più giovani.

Nella didascalia la conduttrice specifica che darebbe qualunque cosa per tornare a quel luogo da sogno. Per adesso, Alessia è impegnato con la sua stagione televisiva, Isola dei Famosi e Le Iene dipendono da lei. Nello scatto sensuale, come vedrete, Alessia prova a coprire il seno lasciato senza reggiseno con le mani e lascia completamente scoperto il sedere nelle sue rotondità messe in evidenza da un mini slip azzurro. Ecco la foto che in pochi minuti ha mandato in tilt i social.