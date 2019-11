Alessia Marcuzzi alza la gamba: le mutandine nere si perdono nelle fessure, l’intimo aderente enfatizza le curve

Alessia Marcuzzi, il body striminzito lascia poco spazio all’immaginazione: lo scatto a luci rosse lascia i fan a bocca aperta

Una delle donne più amate e apprezzate del nostro Paese è, senza dubbio, Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico grazie non solo al suo indiscusso talento ma anche per la sua bellezza. Con suo splendido sorriso e la sua sensualità ha incantato milioni di fan. Non manca mai di condividere con i suoi seguaci la sua quotidianità ma questa volta ha deciso su stupire tutti con scatto che ha scatenato la loro fantasia: indossa un body striminzito che lascia poco spazio all’immaginazione.

Alessia Marcuzzi, body striminzito

L’11 novembre la conduttrice romana ha spento ben 47 candeline. Come mostrano i numerosi scatti condivisi su Instagram, Alessia Marcuzzi ha festeggiato il suo compleanno insieme alle sue amiche trascorrendo diverse ore ammirando i capolavori della Galleria d’arte di Palazzo Colonna seguita da una cena insieme ad amici e parenti.

La Marcuzzi ha commentato così la sorpresa delle sue amiche:

“Che regalo pazzesco mi avete fatto amiche mie, mi avete proprio spiazzato. Una visita esclusiva a Palazzo Colonna. È stato davvero emozionante scoprire le meravigliose opere d’arte di questo Palazzo.”

E poi ha aggiunto:

È davvero una delle più belle collezioni private che io abbia mai visto nella mia vita! Potrete riconoscere “Il Mangiafagioli” del Carracci e “Venere, Cupido e Satiro” del Bronzino.”

Ma in questo giorno speciale, la conduttrice romana ha condiviso una foto tra le IG stories che ha incantato i suoi follower. Il motivo è semplice, si mostra in una versione decisamente piccante.

La foto che incanta i follower

In occasione del suo compleanno, Alessia Marcuzzi ha regalato ai suoi fan uno scatto da capogiro. Nel dettaglio, la conduttrice romana indossa un body nero striminzito che lascia poco spazio all’immaginazione dei suoi follower.