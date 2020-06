Alessia Marcuzzi brutto incidente domestico, costretta a letto: ecco cos’è successo alla conduttrice

Alessia Marcuzzi, piccolo incidente durante una passeggiata: gli scatti del piede fasciato preoccupano i fan, ecco cosa è accaduto alla conduttrice romana

Una delle conduttrici più amate del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana ha conquistato un’ampia fetta di pubblico non solo per il suo immenso talento ma anche per la sua straordinaria bellezza. Sui social, ama condividere la sua vita quotidiana, anche i momenti ‘più difficili’. Non molte ore fa, infatti, ha confessato di essersi infortunata dopo una caduta: ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi: incidente durante una passeggiata

La sua popolarità si è spostata anche sul web dove ama condividere sprazzi della sua vita quotidiana con i fan. Di recente, la conduttrice romana ha condiviso un nuovo post che ha mandato in visibilio il web: in topless e il suo lato B è in primo piano. Subito dopo la pubblicazione della foto super bollente, Alessia Marcuzzi ha pubblicato una serie di stories in cui confessa di essersi infortunata durante un passeggiata con il suo cane.

Ma cosa è successo? la Marcuzzi spiega la dinamica dell’incidente.

Il racconto della conduttrice romana

Su Instagram, Alessia Marcuzzi ha condiviso una serie di stories in cui si mostra con una vistosa fasciatura alla caviglia. Niente di grave, ma ha voluto comunque rassicurare i suoi follower.

“Stavo correndo e sono inciampata come una polla lessa”

ha spiegato la conduttrice ai suoi seguaci mentre si riprendeva a letto con la caviglia destra fasciata.

“Niente paura, solo un po’ di ghiaccio, la mia caviglia è salva”

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Il perizoma disintegrato dai glutei pomposi, Alessia Marcuzzi in bikini manda in tilt i social