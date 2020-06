Il perizoma disintegrato dai glutei pomposi, Alessia Marcuzzi in bikini manda in tilt i social

Il perizoma disintegrato dai glutei pomposi, Alessia Marcuzzi in bikini manda in...

Alessia Marcuzzi pazzesca su Instagram, lo scatto in bikini manda in visibilio il popolo del web: bellezza al naturale

Da quando è apparsa sul piccolo schermo, Alessia Marcuzzi, è riuscita a conquistare tutti non solo per la sua straordinaria bellezza ma soprattutto per il suo talento. Sul palco, ha sempre dimostrato di aver stoffa e il suo sorriso ha conquistato davvero tutti.

La sua popolarità si è spostata anche sul web dove ama condividere sprazzi della sua vita quotidiana con i fan. Di recente, la conduttrice romana ha condiviso un nuovo post che ha mandato in visibilio il web: indossa un bikini rosso che mette ben in mostra il suo fisico da urlo.

Alessia Marcuzzi in spiaggia

La sua allegria e il suo splendido sorriso sono solo alcune caratteristiche che hanno conquistato il cuore di milioni di fan nel nostro Paese. Alessia Marcuzzi è uno dei volti più amati della televisione italiana e, nel corso della sua lunga carriera, ha condotto una serie di programmi di grande successo.

Sul web è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 4.8 milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto. Nel suo ultimo post, si mostra in una veste decisamente bollente.

Il bikini rosso evidenzia il suo fisico da urlo

Per lei il tempo sembra essersi fermato e, alla soglia dei suoi 48 anni, mostra un fisico da fare invidia alle 20 enni. Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di stupire i suoi fan.

Di recente, ha pubblicato un nuovo scatto che la ritrae con indosso un bikini rosso che mette ben in mostra il suo fisico scultoreo. Con lei anche il suo amato amico a quattro zampe:

