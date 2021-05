Alessia Marcuzzi devastata dal dolore: ‘Ho il cuore spezzato’

La conduttrice de Le Iene ha ammesso di essere molto sconvolta. Alessia Marcuzzi rivela il suo grande dolore sui social.

La conduttrice non ha potuto nascondere il suo dolore. Alessia Marcuzzi sui social ha rivelato la causa di questo vuoto. Tutto è accaduto quando è arrivata, dalla stampa, la triste notizie: Alessia è stata colta da un profondo dolore che le ha fatto fare un salto nel passato.

Alessia, attualmente al timone de Le Iene con Nicola Savino e la Gialappa’s Band, non ha potuto non dedicare un post su Instagram alla sua ‘prima cotta’.

LEGGI ANCHE –>Le Iene, Alessia Marcuzzi incanta in nero: super sexy ed elegante

Alessia Marcuzzi, grande dolore: il triste post sui social

La conduttrice non poteva evitare di esprimere il suo dolore: Alessia Marcuzzi è solo uan delle persone che ha subito un colpo al cuore alla notizia del terribile lutto nel mondo della musica arrivata ieri.

Alessia si è detta addolorata dalla perdita di Nick Kamen. Gli ha detto addio sui social condividendo un suo celebre brano Each time you break my heart commentando addolorata:

“La mia prima cotta…ero proprio pazza di lui. Poster in cameretta, un autografo rimediato da mamma che per caso lo incontrò durante un viaggio. I pianti, i sogni…. esisteva solo lui. Pazza d’amore. Come la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi degli anni 80/90”

Il suo cuore di adolescente ormai cresciuta è praticamente in frantumi.

Le Iene, Alessia vittima dell’ironia di Roberto Alessi

Alessia porta il suo buon umore ogni martedì in prima serata su Italia1 con Le Iene, insieme a Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)



Nel suo privato c’è finalmente la stabilità tanto cercata. Di recente Roberto Alessi ha fatto dell’ironia sulla conduttrice e sui suoi ex tra le pagine di Novella 2000 scrivendo:

“Paolo è entrato nel cuore dei figli della Marcuzzi. I suoi ex come Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti non sono riusciti ad addomesticarla.”

Non proprio delle belle parole per una donna, Alessia sicuramente non avrà apprezzato il tono del giornalista.