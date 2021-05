Le Iene, Alessia Marcuzzi incanta in nero: super sexy ed elegante

Scopriamo tutti i segreti del look sfoggiato da Alessia Marcuzzi nella scorsa puntata de Le Iene: total black da infarto!

La conduttrice tra le più amate della tv italiana ha affascinato tutti ieri sera con una mise avvolgente che non le ha impedito di scatenarsi e divertirsi come sempre!

Ecco i segreti del look di Alessia Marcuzzi a Le Iene!

Alessia Marcuzzi torna alle Iene dopo lo stop forzato

Alessia Marcuzzi romana doc classe ’72 è una tra le conduttrici più amate della tv nostrana. Il suo lato spigliato ed alla mano ha fatto sì che negli anni diventasse una presenza fondamentale per i programmi condotti tra cui L’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip e Le Iene Show.

Proprio nel programma di Davide Parenti in onda su Italia 1 la bionda conduttrice è impegnata al momento anche se ha dovuto subire uno stop forzato qualche settimana fa. Ad aprile infatti Alessia stessa ha annunciato sui social che non sarebbe apparsa nella canonica puntata de Le Iene perché suo marito, Paolo Calabresi, era risultato positivo al Covid.

Una misura precauzionale dunque, che si è dimostrata vincente poiché dopo la prevista quarantena Alessia, a tampone negativo eseguito, è potuta rientrare in studio più in forma che mai!

Il look total black di Alessia Marcuzzi nella puntata del 4 maggio

Ieri sera, 4 maggio, è andata in onda la consueta puntata del martedì sera de Le Iene Show a partire dalle 21.20. A condurre come sempre la coppia Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi che ha divertito ed incantato con la sua simpatia ed eleganza.

Proprio l’outfit indossato dalla conduttrice ha colpito molto i fan notando la sua splendida silouette sottolineata dall’abito in total black.

La gonna fasciante a mezzo ginocchio a marchio Dolce&Gabbana per lo stylist Claudia Scutti lasciava scoperte le sinuose gambe rese ancora più affusolate dalle décolleté abbinate. Completavano il look il make up di Sabrina Farina e l’acconciatura Manuel Patucelli.

E allora vi è piaciuto il look di Alessia Marcuzzi a Le Iene?