La conduttrice ha scioccato tutti i fan con un annuncio social in cui annuncia di voler abbandonare la tv: ecco le sue parole commoventi.

La conduttrice romana Alessia Marcuzzi è tra i volti femminili più amati del piccolo schermo e molto seguita sui social. Proprio ad Instagram ha voluto affidare il suo comunicato ufficiale. Ecco cosa ha dichiarato che ha lasciato senza parole tutti: Alessia lascia la tv?

Alessia Marcuzzi, l’annuncio CHOC: l’addio alla tv

Alessia Marcuzzi nella giornata del 30 giugno 2021 ha lasciato un segno indelebile sui social: un annuncio che ha fatto gelare il sangue ai suoi fan anche se tutti hanno apprezzato l’estrema sincerità della conduttrice.

“Voglio essere io a dirvelo..dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”.

Esordisce così il post di Alessia su Instagram, con il quale annuncia il suo addio alla tv che l’ha accolta per tanti anni e che le ha dato tanto. Ora però per Alessia è arrivato il momento di una pausa e la sua decisione è stata comunicata ufficialmente a Mediaset.

Il motivo lo specifica lei stessa:

“Credo che questa pandemia abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire chi siamo e cosa vogliamo. Io lo sto facendo”.

Alessia Marcuzzi, da 25 anni amatissima in tv e non solo

La 46enne romana è tra le conduttrici più amate di sempre del piccolo schermo, per la sua poliedricità e simpatia che l’h fatta essere al timone negli anni di programmi molto diversi tra loro e sempre di gran successo.

Come lei stessa ricorda, la sua carriera è iniziata 25 anni fa, anni di grandi successi come Colpo di Fulmine, Festivalbar, Fuego, Mai Dire Goal, Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Temptation Island Vip, Le Iene Show e tanti altri.

Proprio a Le Iene, si concluderà dunque per il momento l’avventura televisiva della bellissima Alessia Marcuzzi? Certo è che i suoi moltissimi fan apprezzano la sua sincerità e continueranno a seguirla come ora sui social, in attesa di altre notizie e di un suo eventuale ritorno in tv.

Ci uniamo ai pensieri positivi per Alessia Marcuzzi!

