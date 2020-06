Alena Seredova, “È molto pericoloso per tua figlia”: attaccata la modella – FOTO

Alena Seredova duramente attaccata sui social: “Pericoloso e non igienico, mi spiace”, la replica dell’ex modella ceca.

Una delle modelle straniere più amate nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Alena Seredova. La showgirl ceca ha dato alla luce la piccola Vivienne Charlotte solo poche settimane fa e come sempre ha voluto condividere con i suoi seguaci alcuni momenti con i seguaci. Tuttavia, uno degli ultimi scatti è finito nel mirino degli haters in quanto insieme alla bambina c’è anche il loro cane: la replica della showgirl è furiosa.

Alena Seredova: attacco social

Il 19 maggio, Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta all’età di 42 anni. Dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon, dal quale ha avuto due figli Louis Thomas, 12 anni, e David Lee 10 anni e un lungo periodo da single, la modella ceca ha incontrato Nasi ,manager e discendente della famiglia Agnelli. Dalla loro unione è nata la piccola Vivienne Charlotte, venuta al mondo poche settimane fa. La gioia per la nascita della terza figlia macchiata da una serie di critiche per uno scatto pubblicato dalla showgirl.

Per quale motivo? Non molti giorni fa, ha condiviso sul suo account Instagram una bellissima foto che ritrae la nuova arrivata in famiglia e il loro cane, Sprint. Nulla di male se non fosse che i commenti di alcuni utenti hanno infastidito l’ex moglie del portiere della Juve.

La replica della showgirl ceca

La foto in questione ritrae il cane vicino alla alla piccola Vivienne Charlotte. La presenza dell’amico a quattro zampe così vicino alla culla della neonata ha scatenato l’ira di alcuni utenti:

“Alena, è sempre un cane! Stai attenta!”, “Pericoloso e non igienico, mi spiace”, “Attenta… non si sa mai. Può essere geloso”.

Queste parole non sono passate inosservati, che ha prontamente risposto:

“Ma smettila, ma secondo te non lo conosco il mio cane?”.

