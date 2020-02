Chi è Alessandro Nasi, il manager di casa Agnelli e compagno dell’ex modella ceca Alena Seredova con cui avrà presto un bambino

Scopriamo tutti i segreti di Alessandro Nasi, il noto imprenditore italiano, figlio di Caterina Aniceta Agnelli e compagno della splendida Alena Seredova.

Chi è Alessandro Nasi

Top manager 46enne, nasce a Torino nel 1974. Nella vita, gestisce la holding “Exor” della sua famiglia, in cui ricopre il ruolo di vicepresidente.

Cresce negli Stati Uniti e, tornato a Torino, si laurea in Economia, dopo di che avvia la sua carriera professionale.

L’imprenditore è schivo e riservato. Non possiede un profilo social e anche per questa ragione non si hanno moltissime informazioni su di lui.

Vita privata e curiosità

La maggior parte delle notizie apprese su Alessandro Nasi si deve alla compagna, volto noto del mondo dello spettacolo italiano e internazionale.

Si tratta di Alena Seredova, ex modella ceca, con cui il manager è impegnato dal 2015.

La coppia ha annunciato di recente di essere in attesa di un bambino, il primo per l’imprenditore mentre il terzo per la donna, che è già madre di David Lee e di Louis Thomas, avuti dal matrimonio con Gianluigi Buffon.

Proprio con i due figli della Seredova, Nasi sembrerebbe aver costruito uno splendido rapporto, nonostante sia subentrato dopo la rottura tra l’ex modella ceca e il campione Gianluigi Buffon.

Oltre che essere noto al grande pubblico per via della sua relazione con Alena Seredova, Alessandro Nasi è conosciuto anche in quanto nipote del barone Carlo Nasi e di Caterina Aniceta Agnelli, e cugino di John e di Lapo Elkann.

È da sempre un grande tifoso della Juventus: sembra che la coppia si sia incontrata proprio allo stadio di Torino, dove entrambi si recavano in occasione di varie partite di calcio della squadra bianconera.