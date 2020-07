Alberto Matano, l’addio struggente: le ultime parole da brividi

Alberto Matano, il toccante messaggio di addio sui social: “La musica senza orchestra non esiste…”.

Il mondo della musica e del cinema è in lutto per la scomparsa di Ennio Morricone.

La morte del noto compositore, musicista, direttore d’orchestra romano non ha lasciato indifferente Alberto Matano che gli ha dedicato un toccante messaggio di addio sui social: ecco le sue parole.

Alberto Matano: addio ad Ennio Morricone

Il mondo del cinema piange il più grande compositore della storia: si è spento, all’età di 91 anni, Ennio Morricone in una clinica romana per le conseguenze di una caduta (per maggiori informazioni, clicca su questo link) E’ stato autore di musiche di più di 500 film tra questi i più noti si annoverano: Per un pugno di dollari a Mission, C’era una volta in America, Nuovo cinema Paradiso.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, tra questi anche quello di Alberto Matano che ha voluto omaggiare il grande musicista e compositore di memorabili di colonne sonore di pellicole di grande successo con un video condiviso su Instagram.

Il messaggio di cordoglio del giornalista

Non molte ore fa, è apparso un nuovo e toccante post sulla bacheca di Alberto Matano. Il giornalista e conduttore de La Vita In Diretta ha voltuo dedicare un breve ma profondo messaggio di addio ad Ennio Morricone, venuto a mancare nelle prime ore della mattina del 6 luglio.

Nel dettaglio, il conduttore ha condiviso un video del compositore nella sua ultima intervista rilasciata per il noto programma della Rai, accompagnato dalla seguente didascalia:

“La musica senza orchestra non esiste”.

Poche parole che esprimono perfettamente il dolore che l’intero Paese prova per questa grande perdita. Numerosi i messaggi di cordoglio che è possibile leggere sotto al nuovo post del giornalista.