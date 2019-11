Alberto Antonello, presto il ritorno a casa: previsto un incontro con il Magistrato

Le condizioni di salute di Alberto Antonello sono in netto miglioramento, tanto che potrebbe tornare a casa presto. E’ anche previsto un incontro con il Magistrato

Alberto Antonello dopo il coma potrebbe ritornare presto a casa, riprendendo la sua vita e affrontando la realtà. Ecco le sue condizioni di salute.

Le condizioni di Alberto

Dopo la tragedia di Halloween che ha visto l’incidente terribile che ha portato via la vita alla fidanzata Giulia, il figlio di Franco ha dovuto subire un periodo di coma farmacologico ed è ora pronto a tornare a casa.

Come si evince da TribunaTreviso-Repubblica, è stato sottoposto ad alcuni esami specifici all’ospedale di San Giacomo e come spiegano i medici:

“la tac cerebrale è risultata negativa”

Questo significa – sempre da come si evince dal quotidiano – che il ragazzo non ha subito alcun trauma al cervello a seguito del terribile incidente.

Le contusioni sono invece emerse a seguito della Tac toracico addominale, ma sono in regressione per questo motivo non dovrà essere operato:

“nella giornata tra ieri sono stati fatti gli ultimi accertamenti ortopedici prima delle dimissioni che potranno avvenire presto”

Non ci sono indicazioni – per ora – in merito alle sue dimissioni se già avvenute oppure ancora da compiere.

Il dolore per la perdita di Giulia

Le condizioni fisiche stanno migliorando mentre quelle psicologiche no e dovrà sicuramente seguire un percorso specifico.

Il ragazzo è sempre stato assistito dai suoi familiari e amici, che non hanno smesso di ricordare Giulia e dare forza a lui. La dinamica dell’incidente dovrà essere chiarita tramite perizia tecnica e nei prossimi giorni il ragazzo dovrà anche incontrare il Magistrato per rispondere a delle domande in merito a tutta l’annosa vicenda.