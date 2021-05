Alberto Angela, tutto sui tre figli Alessandro, Riccardo ed Edoardo: dalla polemica all’eliminazione dei social

Ecco che siamo riusciti a scoprire le identità dei figli dell’amatissimo divulgatore scientifico Alberto Angela.

Conosciamo tutti il talento indiscusso di Alberto Angela, l’esperto presente da anni in tv con vari programmi di divulgazione molto interessanti.

Molto meno però sappiamo riguardo la sua vita privata e i suoi figli, che nell’ultimo periodo sono finiti al centro dell’attenzione dei media. Scopriamo tutto su di loro!

Chi sono i figli di Alberto Angela

Alberto Angela è sposato da anni con Monica, della quale non si hanno molte informazioni visto il riservo con cui l’intera famiglia Angela cerca di trattare le proprie questioni private.

La coppia ha messo al mondo tre figli maschi. Si tratta di Alessandro (1998), Riccardo (1999) ed Edoardo (2004).

Tutti e tre sono diventati delle vere e proprie star del web. Le loro foto vengono spessori condivise e commentate per la loro immensa bellezza, ereditata sicuramente dal padre che è tra i sex symbol del nostro Paese.

Edoardo Angela, una vera e propria star sui social

Non tutti lo sanno, ma in particolare il terzo figlio di Alberto Angela, Edoardo Angela, è finito improvvisamente sotto i riflettori per il suo aspetto davvero attraente che poco passa inosservato.

In base ad alcune indiscrezioni, pare che la riservatezza di Edoardo sia stata violata da una sua amica, che avrebbe condiviso una sua foto inconsapevole di quello che sarebbe accaduto da lì a breve.

L’esposizione ha infastidito molto Edoardo, così tanto che Alberto Angela è voluto intervenire in sua difesa, convincendolo a chiudere il suo profilo Instagram.

a tal proposito ha anche dichiarato:

“Per quanto riguarda l’attenzione esagerata dei social verso mio figlio Edoardo, che posso dire? Mi dispiace perché lui non è qualcuno che vuole esporsi, è una persona normale. Lì è il mondo che bussa alla porta, è un effetto collaterale dell’epoca in cui viviamo.”

Non ci rimane che complimentarci un Alberto Angela per la famiglia meravigliosa che è stato in grado di creare