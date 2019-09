Al Bano, con Ylenia ‘Diventerò bisnonno, mi sto preparando’: con Romina Power è di nuovo sereno

Al Bano in un’intervista al settimanale Mio ha raccontato com’è cambiata la sua vita negli ultimi giorni: da quando è diventato nonno si immagina bisnonno

Il cantante di Cellino San Marco, in un’intervista a Mio, ha raccontato la sua vita dopo il ritorno alla pace con l’Ucraina. Il cantante ha rivelato che essere tolto dalla black list del paese nel qualche ha cantato per tante volte con entusiasmo e senso civico. Di Al Bano si possono dire tante cose, ma di certo non è un criminale! Anzi, è uno dei pochi cantanti che ha messo davanti a tutto i suoi principi.

Al Bano, l’arrivo di Ylenia e la voglia di diventare bisnonno

Il cantante di Cellino San Marco ha una carriera incredibile alle spalle e sicuramente non meritava una macchia come quella che gli ha procurato qualche settimana fa l’Ucraina. Il paese l’aveva annoverato nella black list.

Al Bano ha dichiarato:

‘Mi avevano detto che ero un ospite indesiderato, un pericolo per la sicurezza nazionale. Ora hanno finalmente sentenziato e capito che io non c’entro niente col terrorismo e che non ho mai avuto alcun tipo di rapporto con quel genere di persone.

Poi aggiunge:

La situazione si è risolta. Ma quello che io voglio sottolineare è che la mia coscienza è pulita. Oggi come lo era ieri, prima che questa vicenda mi coinvolgesse.

Il cantante pugliese ha però anche altro da festeggiare. Da poco è diventato nonno per la seconda volta. Ovviamente, questo, ha permesso di consolidare ancora di più il rapporto con la ex moglie Romina Power. Proprio in un’intervista recente, il cantante, ha confidato di non essere stato lui a volere la separazione.

Con Ylenia in famiglia, la voglia di diventare bisnonno

Pur essendo da poco diventato nonno, Al Bano già guarda oltre: tutto merito dell’amore sprigionato da Cassa Ylenia, la figlia di Cristel venuta al mondo il mese scorso. La piccola porta il nome della figlia primogenita del cantante e di Romina Power e, Al Bano, già la immagina donna e mamma. Infatti, nell’intervista rivela:

‘(..) Una bellissima novità per quanto riguarda la famiglia. Dopo l’arrivo del loro Kai, nel 2018, sono diventato nonno bis di una bellissima bimba. E mi sto preparando al giorno in cui, forse tra 40 o non so quanti anni, questi piccoli mi faranno diventare bisnonno.’

Insomma, il cantante guarda sempre oltre.