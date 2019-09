Al Bano, ancora innamorato di Romina Power ‘Mi sono separato dalla donna che amavo’: la verità in un’intervista a Voi

Al Bano non ha mai negato di aver molto amato Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco in un’intervista a Vero racconta retroscena mai svelati

Il cantante di Cellino San Marco è sempre stato coerente nella vita, ma anche nei sentimenti. Solo quando ha capito che Romina Power non sarebbe più tornata indietro sui suoi passi ha deciso di voltare pagine. Ma in un’intervista a Voi Al Bano rivela particolari inediti della sua relazione con la star americana.

Al Bano, la verità sulla separazione da Romina Power

Il cantante pugliese potrebbe ritornare con Romina Power? I fan lo sperano e in parte, secondo quanto riportato settimana scorsa da Di Più, anche i figlio lo vorrebbero tanto. In una intima intervista al settimanale VOI diretto da Lorella Ridenti, l’ugola d’oro di Cellino ha raccontato la sua carriera dagli esordi, dei primi guadagni e delle prime soddisfazioni:

“Quando mi hanno reclutato nel “Clan” di Adriano Celentano, e tra gli altri c’era un giovanissimo Lucio Battisti: prendevo sessanta lire a settimana e ho visto lievitare i miei guadagni. Ricordo le gambe che mi tremavano all’apertura della busta dove mi si comunicava che ero stato ingaggiato! Ai tempi non esistevano mail e Whatsapp!”.

Oggi, più di allora, Al Bano è amato dal suo pubblico e dal suo fan. A farlo grande i suoi valori ai quali non ha mai voltato la faccia. La sua umanità prima di tutto. E l’ha dimostrato più volte il cantante, nella vita come nella carriera.

Sanremo, il pensiero del cantante

Carrisi rivela di aver una grande sogno nel cassetto, ritornare al Festival di Sanremo magari con uno dei suoi grandi amici del passato: Mina o Celentano. Il cantante non può che elogiare il nuovo conduttore del Festival, Amdeus: molta stima per lui.

Non poteva mancare però in un’intervista sul suo passato uno sguardo a quella che fu la sua storia d’amore più bella, quella con Romina Power. Secondo quando confessato dallo stesso Al Bano, nel periodo in cui si stavano separando, il cantante ha fatto di tutto per i convincere Romina a ripensare alla separazione:

“È successo in un nostro concerto in Brasile. Speravo con tutte le mie forze che potesse avere un ripensamento, dato che era da Romina che proveniva la richiesta di separazione. Purtroppo alla fine di una serata trionfale a Rio De Janeiro, al cospetto di Giovanni Paolo II, in cui paradossalmente cantavamo per un incontro con le famiglie, ho realizzato che la cosa strana era che mi stavo dividendo dalla donna che amavo!

Infine aggiunge:

Credo nei miracoli, ne ho anche avuti alcuni di cui non parlo. Ne ho invocato uno, che non è arrivato, e nel 1999 è giunta una separazione non voluta né desiderata”, conclude il cantante salentino. (fonte UFFICIO STAMPA VOI).

Finalmente il cantante ha fatto chiarezza su un evento passato che ha condizionato il corso della sua vita.