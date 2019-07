Al Bano torna con Romina Power: ‘Padre Pio’ fa il miracolo, fan in delirio per la bella notizia

Al Bano e Romina Power erano la coppia perfetta, dopo il divorzio in tanti hanno sperato che i due tornassero insieme. Adesso per Padre Pio i due si riuniscono

Una delle reunion più attese quella di Al Bano e Romina Power. Dopo l’operazione al ginocchio che ha spaventato i fan della cantante, i due per la fede ritornano davanti a tutti il duo di sempre.

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme per Padre Pio

Dopo il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, aspettarsi anche il ritorno d’amore tra Al Bano e Romina Power non sembra poi così assurdo. Ma mentre i primi due sono ancora giovani e il loro amore è comunque recente, i veterani del palco probabilmente non hanno più quella passione e quel sentimento che a volte ritorna. Ma il bene e il rispetto reciproco, quello per fortuna, c’è sempre.

I due sono molto amati dal pubblico e tornano insieme ma solo come duo in prima serata su Rai1 per festeggiare il ventennale di Una Voce per Padre Pio: la serata di musica, spettacolo e solidarietà nata da grazie a Enzo Palumbo nel 1999 e dedicata al Santo di Pietrelcina.

Romina dopo l’operazione di nuovo sul palco

Dopo l’operazione al ginocchio che ha tenuto col fiato sospeso per qualche ora i suoi fan, la cantante torna sul palco. A condurre la bellissima serata Flavio Insinna e tra gli ospiti più attesi, oltre alla celebre coppia sopracitata, ci saranno anche Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gabriele Cirilli, Michele Placido, Gloria Guida e Francesco Testi che si esibiranno su un bel palco allestito presso la Chiesa Conventuale della Sacra Famiglia, a pochi passi dal Museo e dal Convento dei Frati Cappuccini.

E’ un evento che fa leva sul buon cuore degli italiani e sul valore della beneficenza: ci sarà, infatti la campagna di raccolta fondi “Padre Pio Social Aide”, sostenuta da Responsabilità Sociale Rai, manforte dei progetti della Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus”.

Uno spettacolo finalizzato ad opere del bene, non vi resta che sintonizzarvi su Rai Uno e godervi il ritorno dei cantanti e di altre celebrità cogliendo l’occasione, magari, per donare qualche soldini a chi ne ha più bisogno.