Una scena epica che tutti i fan della coppia avrebbero dovuto vedere. La bella Romina è cascata a terra sul palco, Al Bano morto dall’imbarazzo.

Al Bano e Romina Power sono amati proprio per la famiglia che sono riusciti a mettere in piedi con il loro amore. Quattro figli nati dalla passione e dal desiderio più puro e che hanno sicuramente ereditato il genio artistico da mamma e papà. Cristel ha una voce molto bella,; Yari è un bravo musicista; Ylenia il cui destino lo conosciamo tutti, era una ragazza molto intelligente che poteva spaccare il mondo.

Manca all’appello Romina Carrisi, l’ultimogenita della coppia che ha fatto un sunto dei pregi di mamma e papà ed è davvero brava nell’intrattenimento. Le sue doti attoriali sono decisamente degne di nota, anche se il mondo del cinema ancora non si è accorto di lei (forse per il suo ingombrante e duplice cognome).

Romina Carrisi barcolla nel buio: Al Bano in evidente imbarazzo

La bellissima Romina Carrisi con i suoi video fa divertire i suoi fan. La figlia di Al Bano e della Power di certo non ha paura di mostrare il suo lato goliardico e spiritoso. Spesso e volentieri si prende in giro. Secondo alcuni fan però questo atteggiamento mette un po’ in imbarazzo il papà attualmente impegnato in dei concerti in Australia per un nuovo e attesissimo concerto che già sta facendo parlare mezzo mondo.

Con lui c’è tutta la famiglia e Romina Junior non poteva mancare. L’entusiasmo le ha preso un po’ la mano ed è per questo che dietro le quinte si è esibita in un siparietto davvero divertente.

Lei è molto legata a mamma e papà Albano Carrisi per questo spesso, quando gli impegni di lavoro glielo permettono, li segue nei loro concerti. L’adrenalina per l’esibizione questa volta però le ha giocato un brutto scherzo.

La figlia minore di Romina Power, infatti, per un problema tecnico, è stata costretta sostituire una delle coriste del duo. Prima di dare l’annuncio la più giovane della coppia ha pubblicato un video che è subito diventato virale su instagram.

Romina mostra il suo lato divertente sui social

La sua esuberante energia le ha fatto fare una gaffe che ovviamente l’ha resa ancora più simpatica agli occhi del pubblico e dei fan del duo. Romina Jr ha postato anche il video di un’esibizione che qualcuno ha ripreso da dietro le quinte seguito dal messaggio:

“E che non mi venissero a dire che non c’ero nel momento del bisogno”.

Un’altra divertente clip poi è postata da Romina Carrisi, inoltre, è diventato anche un meme su Instagram…. Come reagirà adesso il cantante di Cellino San Marco? Sicuramente con il suo solito sorriso che un po’ nasconde l’imbarazzo ma anche l’orgoglio per aver messo al mondo dei figli pieni di energia, voglia di vivere e capacità artistiche notevoli.