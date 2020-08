Alba Parietti, gravissimo lutto: il video al funerale però fa infuriare il web

Grave lutto per Alba Parietti, il video pubblicato sui social scatena le polemiche: la reazione dei suoi fan

La bellissima Alba Parietti è solita condividere la sua quotidianità sui social ma questa volta il suo ultimo post ha scatenato non poche polemiche.

La showgirl torinese ha condiviso diversi video del funerale di un suo caro amico venuto a mancare in queste ore e spiega anche il perché del suo gesto.

Lutto per Alba Parietti

La sua bellezza e la sua intelligenza l’hanno sempre contraddistinta, tanto che oggi è una delle opinioniste più amate del piccolo schermo. Alba Parietti è molto attiva sui social dove, spesso e volentieri, pubblica foto e video che riguardano la sua vita quotidiana.

In queste ore, l’ex attrice torinese ha condiviso con il suo pubblico una serie di video che la ritraggono ad un funerale di un suo caro amico, Vincenzo Pizza uno ‘dei ragazzi degli anni ’80‘ venuto a mancare in questi giorni:

“Ciao Enzo, oggi abbiamo salutato noi ragazzi degli anni 80”

ha scritto l’opinionista sul suo account Instagram. Ha poi aggiunto:

“Commovente l’affetto e la tristezza. Grazie dell’energia che ci hai regalato Enzo Pizza”

Prima di scatenare polemiche sui social, l’ex attrice ha spiegato il motivo che si cela dietro la sua scelta.

La showgirl torinese chiarisce

La showgirl torinese ha deciso di condividere sui social i video del funerale del suo amico per una precisa ragione. Alba Parietti ha spiegato ai suoi follower che non tutti potevano essere presenti in questo triste giorno a causa del Covid e delle misure distanziamento: