Alba Parietti ‘In vacanza col toy boy 20 anni più giovane’: la foto scatena la bufera sui social

Questa sera #la mia passione @markkmarra Niente è più potente dell'arte della parola contro il pregiudizio. Ascoltare è la chiave. Detesto con tutto il cuore il pettegolezzo, quello sport umiliante soprattutto per chi lo esercita. Indietreggio inorridito quando qualcuno storce il naso o piega la bocca al solo sentire il nome di una persona quando è stata catturata nella rete gretta di un aneddoto, di un sentito dire, di una chiacchiera. Eppure, come sappiamo tutti per esperienza personale, l'individuo è un mistero inesauribile. Noi stessi possiamo sorprenderci di noi stessi. E l'altro? è davvero più accessibile di noi? Che presunzione. La mia passione è un programma che affronta come in un laboratorio lo "stereotipo" e cerca di smontarlo. L'esperimento va fatto su chi massimamente vive di, o è vissuto da, sterotipi e luoghi comuni, archiviazioni superficiali di notizie e iper-esposizione mediatica. Insomma su quelli che vengono detti con orribile acronimo VIPS. Quando incontro un VIP ho talmente metabolizzato e digerito il luogo comune che lascio all'interlocutore uno spazio vergine dove scrivere come gli pare, e sente, il suo vissuto. Cerco cioè di incontrare la persona. Non la conosco, e non faccio finta di conoscerla. E quel che si dice di lui non mi interessa granché. Ma cerco la predisposizione per farmi raccontare con gusto, perché l'interlocutore si senta nella condizione di riscriversi, se vuole. Questo offriamo, quando ci riusciamo, alle telecamere. In questa chiave abbiamo scelto alcuni degli incontri che mandiamo in replica. Stasera sarà la volta di Alba Parietti, e poi di Morgan. Sono due soggetti molto interessanti per questo discorso. Per voi che mi seguite su questa pagina con affetto ho sentito l'esigenza di mettere le carte in tavola nel modo più chiaro possibile. Per non essere, a mia volta, vittima di pregiudizio. Si fa quel che si può, prendetene nota, vi prego. A stasera, 20.30, se vi va, su Rai Tre.