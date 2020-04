Eurogruppo, MES al voto: PD, Italia Viva e Forza Italia a favore, M5S contrario

Al Parlamento UE Lega e Forza Italia votano contro i coronabond e Pd e M5s si dividono sul MES

Il M5S ha annunciato l’astensione sul voto finale sulla risoluzione del Parlamento UE per superare la crisi Covid-19.

“Ci saremmo aspettati un chiaro e forte riferimento ai Coronabond grazie ai quali l’Ue potrebbe finanziare la ripartenza economica una volta superata l’emergenza, ma per colpa dell’irresponsabilità di Lega e Fi l’emendamento che li inseriva nel testo è stato rigettato”,

precisa una nota della delegazione Cinquestelle.

Coronabonds: voto contrario Forza Italia e Lega

Contro i Coronabonds hanno votato Lega e Forza Italia: le delegazioni hanno votato contro un emendamento presentato dal gruppo dei Verdi a una risoluzione sulla risposta dell’UE che chiedeva la creazione dei Coronabond per condividere il debito futuro degli Stati membri.

Con il voto positivo di Lega e Forza Italia l’emendamento sui Coronabond sarebbe passato.

Coronabond: favorevoli PD, M5S e Fratelli d’Italia

Gli eurodeputati di Fratelli d’Italia hanno votato a favore dell’emendamento dei Verdi insieme a M5S e PD.

Italia Viva si è astenuta dal voto.

MES: il “sì” di Forza Italia, purchè sia “light”

Forza Italia esprime parere positivo al MES, purchè sia senza condizioni.

Si tratta di uno strumento di garanzia per l’euro e per i Paesi colpiti da crisi asimmetriche.

“Ci sono tutte le condizioni per utilizzarlo in questa nuova versione, traendone dei vantaggi”,

sottolinea Renato Brunetta.

Anche il Vicepresidente Antonio Tajani dice sì al MES senza condizionalità: l’importante è che i soldi siano a tasso zero e le risorse finanzino il settore dell’health.

MES: Fratelli d’Italia, “una trappolo per topi”

Sul MES hanno espresso parere negativo i Fratelli d’Italia, che lo definiscono come

“una trappola per i topi”. «Conte fa il bullo e diffonde fake news. Mi chiedo cosa ne pensi Mattarella»,

sottolinea Giorgia Meloni.

Il MES, secondo FDI, è uno strumento in sè che non funziona, pensato per interventi su nazioni in crisi e non sull’intero continente fermo per disgrazia sanitaria.