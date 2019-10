Al Bano il bacio sulla bocca a Romina dietro le quinte: la foto rubata fa sognare i fan

Al Bano è uno dei cantanti più seguito qui e all’estero. Il motivo? Il suo carisma, il suo talento ma anche la sua anima gemella Romina Power

Per i fan Al Bano e Romina Power non hanno mai smesso di essere una coppia. I due, con i loro sorrisi, la loro complicità e con la voglia di stare sempre insieme sul palco come nel privato, testimonia questa indissolubile unione che attira gossip a destra e a manca.

Al Bano e Romina, il bacio dietro le quinte fa sognare i fan

La Power ha sempre avuto un certo potere su Al Bano e non è un gioco di parole. La cantante americana ha stregato il cantante italiano con la sua semplicità, la sua genuinità e la voglia di costruire insieme qualcosa di magico e unico. I due, in effetti, sono riusciti a creare una famiglia che è andata ben oltre il tempo e gli avvenimenti inevitabili del destino.

I loro figli ancora adesso fanno da collante. Ma ciò che veramente li tieni uniti è ciò che li ha fatti conoscere: la musica. Sul palco si esibiscono insieme in tutto il mondo riscuotendo un successo incredibile che alcuni cantanti possono solo sognare. Proprio in una delle ultime esibizione pare che i due si siano lasciati andare a delle romantiche effusioni. Una foto sembra dimostrare addirittura un bacio davvero romantico tra i due.

Una foto dolcissima: preludio ad un bacio?

Una nota pagina fan della amatissima coppia su instagram ha voluto pubblicare uno scatto che ha subito suscitato clamore. La foto mostra i due artisti molto vicini e intimi, quasi uniti in un bacio romantico. Ovviamente, la foto ha subito totalizzato l’attenzione degli utenti e canalizzato tantissimi likes e commenti.

Non si sa se quell’attimo magico e romantico si sia concluso con delle labbra schiuse in un tenero bacio, ma ciò che è certo è che quella complicità non è mai andata via.

Ecco la foto che ha acceso la fantasia dei fan che adorerebbero vederli di nuovi uniti come un tempo, quando erano marito e moglie. Guardandoli non è difficile capire perché i figli vorrebbero rivederli all’altare.