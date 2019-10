‘L’ho portata nel bosco e…’ Al Bano, la prima volta con Romina Power isolati dal mondo: il ricordo della felicità di un tempo

Al Bano in un’intervista recente ha voluto rivelare i retroscena mai svelati sulla sua vita con Romina Power e sulla nascita dei figli

Al Bano rivela di aver comprato la tenuta a Cellino per amore di Romina e di aver sudato per realizzare il progetto che aveva promesso a suo padre. Rivelato il lato più romantico e sognatore del cantante pugliese.

L’amore di Al Bano per la famiglia e la sua terra

Il cantante pugliese classe ’43 nonostante sia una star internazionale e uno dei cantanti italiani più conosciuto ed apprezzato di sempre sia nel nostro Paese che all’estero non ha mai perso di vista le sue origini.

Nato proprio a Cellino Sanmarco da una umile famiglia di contadini, Al Bano non si è mai vergognato delle sue origini anzi ha fatto di esse la sua forza portando l’amore per la sua terra nelle sue canzoni e nella sua vita famiiare.

I Carrisi infatti hanno sempre vissuto a Cellino, nella bellissima tenuta di famiglia che ha visto le sue stanze riempirsi di figli, nipoti e tanto amore, in una famiglia allargata che è un esempio per le famiglie italiane.

Ultimamente il figlio di AL Bano Yari, ha denunciato sui social una situazione molto complessa nelle vicinanze della tenuta di famiglia, che starebbe minando la tranquillità dei Carrisi.

Non si conosce ancora la posizione di Al Bano in merito ma di sicuro il Leone di Cellino interverrà per placare gli animi e risolverele diatribe.

L’orgoglio di aver creato dal nulla le tenute di famiglia

Nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, il cantante pugliese ripercorre la storia della sua tenuta e rivela l’amore e tutti i sogni che si nascondono tra le pieghe della sua adorata terra.

Il primo ricordo è per Romina, della loro prima volta insieme a Cellino San Marco. Al Bano era entusiasta di far vedere alla Power tutta quella bellezza:

“Arrivammo a Cellino, la portai a vedere questo bosco e le terre qui intorno, che allora erano una masseria molto grande.

Mi disse: perché non compri questa bellezza? Comprai per lei”

Al Bano rivela dunque che la tenuta che ha dato i natali ai suoi figli è stata comprata per amore di Romina.

“Ho comprato questa terra per conservarla al suo stato naturale con tutte le sue eccezionali meraviglie.

Quando siamo venuti qui a vivere con Romina eravamo veramente isolati e pian piano abbiamo costruito tutto”

Al Bano non scorda quando da ragazzo ha avuto un periodo di ribellione pensando di abbandonare il luogo natìo.

“Da 1943 al 1961 ho vissuo da una parte con la ricchezza degli affetti della mia famiglia, dall’altra con la vogglia di andarmene e non tornare mai più”

Ma Al Bano ha ammesso che proprio l’allontanamento da Cellino ha rafforzato l’amore per la sua terra ed è tornato per non abbandonarla mai più e per crescerci la sua famiglia creando anche un grande resort come aveva promesso al padre.